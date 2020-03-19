Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe Elizabeth açıklaması
Corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı’nı terk ettiği Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındığı iddia edilen Kraliçe II. Elizabeth için resmi açıklama yapıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin günlük programında bazı değişiklikler yapıldığı doğrulandı.
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19.03.2020 - 09:47
Kraliçe II. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nı terk ettiği haberleri yalanlanarak günlük programında birtakım değişiklikler yapıldığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada, "Mevcut koşullarda duyarlılıkla alınmış bir önlem olarak ve gerçekçi nedenlerle Kraliçe’nin günlük programında birtakım değişikliler yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.
Program değişikliklerine ek olarak Buckingham Sarayı ayrıca Kraliçe’nin paskalya dönemi için planlanandan bir hafta önce Windsor Kalesi'ne gideceği açıklandı.
Paylaşımda ayrıca, St. George Kilisesi’nde 9 Nisan’da paskalya öncesi yapılacak yıllık ayinin de aralarında bulunduğu etkinliklerin iptal edildiği bilgisi yer aldı.
Kraliçe’nin mayısta Buckingham Sarayı’nda vereceği üç bahçe partisi de iptal edildi.
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