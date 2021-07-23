Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin yazacağı kitaba dair açıklama

ntv.com.tr 23.07.2021 - 09:26
Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen ve kendi gelirini kazanmaya başlayan Prens Harry anılarını kaleme alacak. Buckingham Sarayı, Prens Harry’nin anı kitabına dair bir açıklama yaptı.
Saray sözcüsü, 36 yaşındaki Harry’nin gelecek yıl piyasaya çıkacak kitabıyla ilgili People dergisine konuşarak, Prens’in Kraliyet Ailesi ile kitabına dair gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
“Harry, proje için Buckingham Sarayı’ndan izin almayı beklemiyor” diyen sözcü açıklamasında ayrıca, “Kitapla ilgili herhangi bir açıklama, Sussex Dükü ve Düşesi için bir soru olacaktır” ifadesine yer verdi.
DENEYİMLERİNİ YAZACAK
Öte yandan Prens ile kitap anlaşması yapan yayınevi, Harry'nin anılarını samimi ve kalpten olarak niteledi.
Prens Harry'nin karakterini şekillendiren deneyimlerini ve hayat derslerini kitapta okuyuculara aktaracağı belirtildi.
Prens’in çocukluk, askerlik dönemi, eş ve baba oluşuyla ilgili süreci de kitabında anlatacağı vurgulandı.
'DÖNÜŞTÜĞÜ KİŞİ'Yİ ANLATACAK
Prens Harry, 'Doğduğu prens olarak’ değil, ‘dönüştüğü kişi olarak' anılarını kaleme alacağını söyledi.
Harry'nin anılarını içeren kitap, gelecek yılın sonuna doğru piyasaya çıkacak.
20 MİLYON DOLAR İDDİASI
Prens’in yayıneviyle ne kadarlık bir anlaşma yaptığı açıklanmadı. Ancak elde edeceği parayı hayır kurumlarına bağışlayacağı belirtiliyor.
İngiliz basınına göre Prens Harry kitap anlaşmasından 20 milyon dolara yakın para alacak.