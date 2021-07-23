Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin yazacağı kitaba dair açıklama

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen ve kendi gelirini kazanmaya başlayan Prens Harry anılarını kaleme alacak. Buckingham Sarayı, Prens Harry’nin anı kitabına dair bir açıklama yaptı.

Saray sözcüsü, 36 yaşındaki Harry’nin gelecek yıl piyasaya çıkacak kitabıyla ilgili People dergisine konuşarak, Prens’in Kraliyet Ailesi ile kitabına dair gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.