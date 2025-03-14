Bugün (14 Mart) aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı?
14 Mart Tıp Bayramı, normalde resmi tatil olmadığından sağlık kurumları hizmet vermeye devam ediyordu. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Türk Tabipler Birliği ise bu tarihte grev kararı aldı. Grev kararının ardından aile hekimlerine randevu oluşturacaklar, hastanelerde doktor kontrolü olanlar çalışma durumunu öğrenmek için araştırma yapıyor. Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları sabah saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sağlık hizmeti veriyor. Peki Bugün sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı? İşte, grev kararıyla ilgili yapılan açıklama…
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Türk Tabipler Birliği 14 Mart’ta grev kararı aldı. Normal şartlarda cuma günü aile hekimleri ve hastanelerde doktor kontrolü olanlar ise çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. 14 Mart Tıp Bayramı, resmi tatil olmadığından normal şartlarda doktorlar sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Grev kararının alınmasının ardından hastaneler, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumlarının çalışma günleri ve saatleri gündeme geldi. Peki Yarın sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…