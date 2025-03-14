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Bugün (14 Mart) aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı?

14 Mart Tıp Bayramı, normalde resmi tatil olmadığından sağlık kurumları hizmet vermeye devam ediyordu. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Türk Tabipler Birliği ise bu tarihte grev kararı aldı. Grev kararının ardından aile hekimlerine randevu oluşturacaklar, hastanelerde doktor kontrolü olanlar çalışma durumunu öğrenmek için araştırma yapıyor. Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları sabah saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sağlık hizmeti veriyor. Peki Bugün sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı? İşte, grev kararıyla ilgili yapılan açıklama…

Bugün (14 Mart) aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? - 1

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Türk Tabipler Birliği 14 Mart’ta grev kararı aldı. Normal şartlarda cuma günü aile hekimleri ve hastanelerde doktor kontrolü olanlar ise çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. 14 Mart Tıp Bayramı, resmi tatil olmadığından normal şartlarda doktorlar sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Grev kararının alınmasının ardından hastaneler, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumlarının çalışma günleri ve saatleri gündeme geldi. Peki Yarın sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

YAŞAM HABERLERİ

Bugün (14 Mart) aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? - 2

14 MART HASTANELER VE AİLE HEKİMLERİ KAPALI MI?

Aile Hekimleri yapılan açıklamaya göre 14 Mart’ta grevde olacak. İş bırakma eylemi yapılacağından aile hekimlerinin çalışma durumları değişiklik gösterebilir.

Hastalar ve hasta yakınları, sağlık hizmeti için ziyaret edecekleri sağlık kurumlarının çalışma durumunu o ilçenin Sağlık Müdürlüğü üzerinden veya Aile Sağlığı Merkezleri iletişim bilgilerinden kontrol edebilirler.

14 Mart resmi tatil olmadığından normal şartlarda sağlık kurumları çalışmaya devam ediyor.

Bugün (14 Mart) aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? - 3

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN GREV KARARI

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada “ 14 Mart günü, mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV’deyiz! 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka Bir Sağlık Sistemi”ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz. ifadeleri kullanıldı.

Bugün (14 Mart) aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? - 4

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI DESTEK VERDİ

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yaptığı açıklamada 14 Mart Tıp Bayramı’nda, meslek onurumuz ve halk sağlığının geleceği için iş bırakma eylemiyle taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz” dedi.

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