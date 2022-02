Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü

Bugün onların günü!

88 yaşındaki Misao, kedisi Fukumaru'yu bundan tam 20 sene önce yanına almış. 13 sene boyunca Misao'nun hayatının neredeyse her anında Fukumaru ona eşlik etmiş.

Aralarındaki bu ilişkiye 20 sene boyunca yakından tanık olan Misao'nun torunu Miyoko Ihara da bu dostluğu fotoğraflarıyla belgelemiş ve 'Misao the Big Mama and Fukumaru the Cat' (Büyükanne Misao ve Kedi Fukumaru) adıyla bir kitap haline getirmiş.