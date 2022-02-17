Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü

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Bugün 17 Şubat, yani 'Kediler Günü'... Savunmasız dostlarımız, insanlar tarafından zaman zaman hak etmedikleri davranışlara maruz kalsalar da, onlar sevimlilikleriyle, sıcaklıklarıyla yüzlerimizde tebessüme sebep olabiliyor.
Sokakta yaşayan ve soğuk havayla mücadele etmek zorunda sevimli dostlarımıza bir hediye vermek istiyorsanız, bugün tam zamanı...
Kapınıza bırakacağınız bir kap mama, soğuktan korunmalarını sağlayacak bir karton bile onlar için çok önemli...
Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal medyanın hızlı yükselişiyle adeta bir fenomen haline gelen, ilginçlikleri, komik görüntüleri ve şaşırtıcı davranışlarıyla günümüzün popüler kedilerden bazıları...
'Grumpy Cat' olarak tanınan bu kedi, 2012’nin en fenomen kedisiydi. Bu kedi diğer tanıdığınız kedilere benzemiyor; insanlardan hoşlanmıyor, oyunlardan nefret ediyor.
88 yaşındaki Misao, kedisi Fukumaru'yu bundan tam 20 sene önce yanına almış. 13 sene boyunca Misao'nun hayatının neredeyse her anında Fukumaru ona eşlik etmiş.
Aralarındaki bu ilişkiye 20 sene boyunca yakından tanık olan Misao'nun torunu Miyoko Ihara da bu dostluğu fotoğraflarıyla belgelemiş ve 'Misao the Big Mama and Fukumaru the Cat' (Büyükanne Misao ve Kedi Fukumaru) adıyla bir kitap haline getirmiş.
İşte İnternet dünyasının diğer sevimli ve fenomen kedileri...