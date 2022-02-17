Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal medyanın hızlı yükselişiyle adeta bir fenomen haline gelen kediler, ilginçlikleri, komik görüntüleri ve şaşırtıcı davranışlarıyla hayatlarımızda önemli konuma sahip. Üstelik bugün de 17 Şubat Dünya Kediler Günü! İşte kediler gününe özel, gününüzü şenlendirecek ünlü kediler...

Haberler - ntv.com.tr

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 1

Bugün onların günü!

Bugün 17 Şubat, yani 'Kediler Günü'... Savunmasız dostlarımız, insanlar tarafından zaman zaman hak etmedikleri davranışlara maruz kalsalar da, onlar sevimlilikleriyle, sıcaklıklarıyla yüzlerimizde tebessüme sebep olabiliyor.

Sokakta yaşayan ve soğuk havayla mücadele etmek zorunda sevimli dostlarımıza bir hediye vermek istiyorsanız, bugün tam zamanı...

Kapınıza bırakacağınız bir kap mama, soğuktan korunmalarını sağlayacak bir karton bile onlar için çok önemli...

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 2

Bugün onların günü!

Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal medyanın hızlı yükselişiyle adeta bir fenomen haline gelen, ilginçlikleri, komik görüntüleri ve şaşırtıcı davranışlarıyla günümüzün popüler kedilerden bazıları...
 
'Grumpy Cat' olarak tanınan bu kedi, 2012’nin en fenomen kedisiydi. Bu kedi diğer tanıdığınız kedilere benzemiyor; insanlardan hoşlanmıyor, oyunlardan nefret ediyor.

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 3

Bugün onların günü!

88 yaşındaki Misao, kedisi Fukumaru'yu bundan tam 20 sene önce yanına almış. 13 sene boyunca Misao'nun hayatının neredeyse her anında Fukumaru ona eşlik etmiş.
Aralarındaki bu ilişkiye 20 sene boyunca yakından tanık olan Misao'nun torunu Miyoko Ihara da bu dostluğu fotoğraflarıyla belgelemiş ve 'Misao the Big Mama and Fukumaru the Cat' (Büyükanne Misao ve Kedi Fukumaru) adıyla bir kitap haline getirmiş.

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 4

Bugün onların günü!

İşte İnternet dünyasının diğer sevimli ve fenomen kedileri...

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 5

Bugün onların günü!

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 6

Bugün onların günü!

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 7

Bugün onların günü!

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 8

Bugün onların günü!

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 9

Bugün onların günü!

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 10

'EDİTÖRÜN KEDİSİ'

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 11

Bugün onların günü!

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 12

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 13

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 14

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 15

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 16

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 17

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 18

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 19

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 20

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 21

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 22

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 23

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 24

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 25

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 26

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 27

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 28

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 29

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 30

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 31

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 32

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 33

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 34

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 35

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 36

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 37

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 38

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 39

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 40

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 41

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 42

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 43

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 44

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 45

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 46

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 47

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 48

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 49

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 50

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 51

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 52

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 53

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 54

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 55

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 56

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 57

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 58

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 59

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 60

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 61

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 62

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 63

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 64

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 65

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 66

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 67

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 68

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 69

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 70

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 71

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 72

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 73

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 74

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 75

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 76

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 77

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 78

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 79

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 80

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 81

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 82

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 83

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 84

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 85

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 86

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 87

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 88

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 89

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 90

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 91

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 92

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 93

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 94

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 95

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 96

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 97

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 98

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 99

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 100

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 101

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 102

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 103

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 104

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 105

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 106

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 107

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 108

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 109

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 110

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 111

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 112

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 113

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 114

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 115

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 116

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 117

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 118

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 119

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 120

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 121

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 122

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 123

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 124

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 125

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 126

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 127

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 128

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 129

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 130

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 131

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 132

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 133

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 134

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 135

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 136

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 137

İnternetin yeni fenomenleri

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü - 138

İnternetin yeni fenomenleri

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