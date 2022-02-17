Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü

Bugün onların günü!

Bugün 17 Şubat, yani 'Kediler Günü'... Savunmasız dostlarımız, insanlar tarafından zaman zaman hak etmedikleri davranışlara maruz kalsalar da, onlar sevimlilikleriyle, sıcaklıklarıyla yüzlerimizde tebessüme sebep olabiliyor.



Sokakta yaşayan ve soğuk havayla mücadele etmek zorunda sevimli dostlarımıza bir hediye vermek istiyorsanız, bugün tam zamanı...

Kapınıza bırakacağınız bir kap mama, soğuktan korunmalarını sağlayacak bir karton bile onlar için çok önemli...