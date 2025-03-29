Bugün İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul bayram namazı saati (ilçelere göre)
İstanbul’da bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da milyonlarca müslüman aynı safta bayram namazı kılarak, bayramı karşılayacak. İstanbul’un ilçelerinde bayram namazı vakitleri merak ediliyor. İki yılda bir kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyenler ilçe ilçe namaz vakitlerini araştırıyor. Peki İstanbul bayram namazı saat kaçta? İşte, 30 Mart İstanbul bayram namazı saati…
Türkiye’nin en fazla camisine sahip olan ili olan İstanbul’da milyonlarca müslüman bayram namazı kılacak. Özellikle Eyüpsultan, Sultanahmet, Ayasofya, Büyük Mecidiye Cami, Rüstem Paşa Cami, Fatih Cami, Nuruosmaniye Cami ve Beyazıt Cami gibi önemli ibadet yerlerinde bayram namazı hazırlıkları tamamlandı. İstanbul’da genç, yaşlı ve her yaştan müslüman bayram namazını eda edecek. Peki İstanbul’da bayram namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2025 İstanbul bayram namazı vakti…