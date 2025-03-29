Bugün İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul bayram namazı saati (ilçelere göre)

İstanbul’da bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da milyonlarca müslüman aynı safta bayram namazı kılarak, bayramı karşılayacak. İstanbul’un ilçelerinde bayram namazı vakitleri merak ediliyor. İki yılda bir kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyenler ilçe ilçe namaz vakitlerini araştırıyor. Peki İstanbul bayram namazı saat kaçta? İşte, 30 Mart İstanbul bayram namazı saati…

Bugün İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul bayram namazı saati (ilçelere göre) - 1

Türkiye’nin en fazla camisine sahip olan ili olan İstanbul’da milyonlarca müslüman bayram namazı kılacak. Özellikle Eyüpsultan, Sultanahmet, Ayasofya, Büyük Mecidiye Cami, Rüstem Paşa Cami, Fatih Cami, Nuruosmaniye Cami ve Beyazıt Cami gibi önemli ibadet yerlerinde bayram namazı hazırlıkları tamamlandı. İstanbul’da genç, yaşlı ve her yaştan müslüman bayram namazını eda edecek. Peki İstanbul’da bayram namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2025 İstanbul bayram namazı vakti…

YAŞAM HABERLERİ

Bugün İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul bayram namazı saati (ilçelere göre) - 2

İSTANBUL’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 

İstanbul’da bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu.

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. En erken bayram namazı 02.22’de Iğdır’da kılınırken en geç ise 07.32’de Edirne ve Çanakkale’de kılınacak.

Megakent İstanbul’da ise bayram namazı saat 07:22’de kılınacak. İllere göre bayram namazı vakitleri şu şekilde;

Bugün İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul bayram namazı saati (ilçelere göre) - 3

Adana: 06.57,
Adıyaman: 06.45,
Afyonkarahisar: 07.16,
Ağrı: 06.26,
Aksaray:07.02,
Amasya: 06.55,
Ankara: 07.07,
Antalya: 07.16,
Ardahan: 06.27,
Artvin: 06.31,
Aydın: 07.27,
Balıkesir: 07.27,
Bartın: 07.09,
Batman: 06.34,
Bayburt: 06.37,
Bilecik: 07.18,
Bingöl: 06.36,
Bitlis: 06.30,
Bolu: 07.12,
Burdur: 07.17,
Bursa: 07.22,
Çanakkale: 07.32,
Çankırı: 07.03,
Çorum: 06.58,
Denizli: 07.22,
Diyarbakır: 06.37,
Düzce: 07.13,

Bugün İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul bayram namazı saati (ilçelere göre) - 4

Edirne: 07.32
Elazığ: 06.41,
Erzincan: 06.40,
Erzurum: 06.33
Eskişehir: 07.16,
Gaziantep: 06.49,
Giresun: 06.44,
Gümüşhane: 06.40,
Hakkari: 06.23,
Hatay: 06.54,
Iğdır: 06.22,
Isparta: 07.16,
İstanbul: 07.22,
İzmir: 07.30,
Kahramanmaraş: 06.50,
Karabük: 07.07,
Karaman: 07.05,
Kars: 06.26,
Kastamonu: 07.03,
Kayseri: 06.56,
Kilis: 06.50,
Kırıkkale: 07.04,
Kırklareli: 07.29,
Kırşehir: 07.01,
Kocaeli: 07.18,
Konya: 07.08,
Kütahya: 07.18,
Malatya: 06.45,
Manisa: 07.28,
Mardin: 06.35,
Mersin: 07.00,
Muğla: 07.25,
Muş: 06.32,
Nevşehir: 06.59,
Niğde: 06.59,
Ordu: 06.46,
Osmaniye: 06.53,
Rize: 06.36,
Sakarya: 07.16,
Samsun: 06.53,
Şanlıurfa: 06.43,
Siirt: 06.30,
Sinop: 06.57,
Şırnak: 06.28,
Sivas: 06.50,
Tekirdağ: 07.28,
Tokat: 06.52,
Trabzon: 06.39,
Tunceli: 06.40,
Uşak: 07.20,
Van: 06.25,
Yalova: 07.21,
Yozgat: 06.59,
Zonguldak: 07.11.

Bugün İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul bayram namazı saati (ilçelere göre) - 5

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

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