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Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi)

26 Mart Çarşamba günü, Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan müslümanlar, bugünün kandil olup olmadığını merak ediyor. Kandil günlerinde vakit namazlarıyla birlikte müslümanlar Kur’an-ı Kerim, tesbih namazı, zikir çekme ve diğer ibadetlerini yerine getiriyor. 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınlamıştı.Bu yıl Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili geride kaldı. Peki Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? İşte, dini günler takvimi…

Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi) - 1

Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hayatının gidişatı bazı gün ve gecelere özel önem veriliyordu. İçerisinde “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir gecesinin yer aldığı Ramazan ayı da müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen zaman dilimlerindendir. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, şeytanların zincire vurulduğu ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu ayda Müslümanların ibadetlerine ayrıca önem gösterir. Peki 26 Mart Kandili mi, ne kandili? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi….

YAŞAM HABERLERİ

Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi) - 2

BUGÜN KANDİL Mİ?

İslam alemi için kandil günlerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2 Ocak’ta Regaib Kandili, 26 Ocak tarihinde Miraç Kandili ve 13 Şubat’ta ise Berat Kandili idrak edildi. 26 Mart Perşembe günü ise Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi idrak edilecek.

Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi) - 3

Bin aydan daha hayırlı olduğu birçok kaynakta ifade edilen Kadir Gecesi, müslümanların yol gösterici ve rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir.

Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi) - 4

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.) de Kadir gecesinde, inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir.

Bununla birlikte Kadir gecesinin Ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ayının son on gecesinin ihyâ edilmesine özel önem vermiş ve Kadir gecesinin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2018]

Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi) - 5

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan ayının tamamında, son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır.

Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi) - 6

RAMAZAN BAYRAMI İDRAK EDİLECEK

İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı, oruç veya ibadet ayı olarak da bilinen Ramazan ayının sona ermesiyle kutlanacak. Bayram bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi) - 7

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ  

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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