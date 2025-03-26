Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi)

Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hayatının gidişatı bazı gün ve gecelere özel önem veriliyordu. İçerisinde “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir gecesinin yer aldığı Ramazan ayı da müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen zaman dilimlerindendir. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, şeytanların zincire vurulduğu ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu ayda Müslümanların ibadetlerine ayrıca önem gösterir. Peki 26 Mart Kandili mi, ne kandili? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi….