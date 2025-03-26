Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Mart Çarşamba kandil mi idrak edilecek? (Diyanet Dini Günler Takvimi)
26 Mart Çarşamba günü, Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan müslümanlar, bugünün kandil olup olmadığını merak ediyor. Kandil günlerinde vakit namazlarıyla birlikte müslümanlar Kur’an-ı Kerim, tesbih namazı, zikir çekme ve diğer ibadetlerini yerine getiriyor. 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınlamıştı.Bu yıl Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili geride kaldı. Peki Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? İşte, dini günler takvimi…
Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hayatının gidişatı bazı gün ve gecelere özel önem veriliyordu. İçerisinde “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir gecesinin yer aldığı Ramazan ayı da müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen zaman dilimlerindendir. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, şeytanların zincire vurulduğu ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu ayda Müslümanların ibadetlerine ayrıca önem gösterir. Peki 26 Mart Kandili mi, ne kandili? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi….