"Bugün sevgilimin yanında olmalıyım" dedi, Sivasspor maçına gitti

Bugünün Sevgililer Günü olduğunu hatırlatan Sivassporlu, “Bugün sevgilimizin yanında olmamız lazım diyerek, Sivasspor’umuzun yanında geldik” diyerek en büyük sevdasının Sivasspor olduğunu dile getirdi. Çelikel, eşinin en büyük destekçisi olduğunu ve eşinin programlarını yaparken de kendisine uydurduğunu belirtti. Eşine ve çocuklarına teşekkürlerini ileten Çelikel, “İşimiz İstanbul’da ama gönlümüz ve aklımız hep Sivassporda’dır” diye de ekledi.