"Bugün sevgilimin yanında olmalıyım" dedi, Sivasspor maçına gitti
14.02.2026 15:20
İHA
Serkan Çelikel Sevgililer Günü'nde uçağa atlayıp "gerçek aşkım" dediği Sivasspor maçına gitti. Sivasspor aşığı Çelikel, takımının her maçını tribünde izliyor.
İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Serkan Çelikel, Sivasspora duyduğu sevgi ve bağlılıkla dikkat çekiyor. Takımının tüm maçlarını ya Sivas'ta ya da oynanan tribünde izleyen Çelikel, bazen uçakla bazen de trenle binlerce kilometre yol gidiyor.
9 BİN 300 KİLOMETRE YOL GİTTİ
14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen Sivasspor-Vanspor maçında da takımını yalnız bırakmayan Çelikel, eşini İstanbul'da bırakarak maçı izlemek için Sivas'a gitti. Çelikel ise Sivasspor aşkının çocukluktan geldiğini söyleyerek “Bu bana babamın bıraktığı mirastır. Geçen sene deplasmanda toplam 9 bin 300 kilometre yol gittim. Şartlar elverişli olduğu sürece bu armanın peşini bırakmayacağım” dedi.
EN BÜYÜK SEVDASI TAKIMI
Bugünün Sevgililer Günü olduğunu hatırlatan Sivassporlu, “Bugün sevgilimizin yanında olmamız lazım diyerek, Sivasspor’umuzun yanında geldik” diyerek en büyük sevdasının Sivasspor olduğunu dile getirdi. Çelikel, eşinin en büyük destekçisi olduğunu ve eşinin programlarını yaparken de kendisine uydurduğunu belirtti. Eşine ve çocuklarına teşekkürlerini ileten Çelikel, “İşimiz İstanbul’da ama gönlümüz ve aklımız hep Sivassporda’dır” diye de ekledi.