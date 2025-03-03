Bugün teravih namazı saat kaçta kılınacak? 3 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir teravih saatleri
Ramazan ayına özel olan teravih namazı bu yıl yine milyonlarca Müslüman'ın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 3 Mart 2025 tarihinde teravih namazı vakitleri için araştırmalar akşam saatlerinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Ramazan'a özel bir namaz olan teravih namazının saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, teravih namazı İstanbul-Ankara ve İzmir'de saat kaçta kılınacak?
Oruçlarını açtıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor. Ramazan'ın dördüncü teravih namazı için saat araştırmaları yoğunlaştı. Cemaatle yirmi rekât olarak, yatsı ezanı ile birlikte kılınan teravih namazının bugünkü saati merak konusu oldu. İşte, 3 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir il il teravih namazı saatleri..