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Bugün teravih namazı saat kaçta kılınacak? 3 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir teravih saatleri

Ramazan ayına özel olan teravih namazı bu yıl yine milyonlarca Müslüman'ın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 3 Mart 2025 tarihinde teravih namazı vakitleri için araştırmalar akşam saatlerinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Ramazan'a özel bir namaz olan teravih namazının saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, teravih namazı İstanbul-Ankara ve İzmir'de saat kaçta kılınacak?

Bugün teravih namazı saat kaçta kılınacak? 3 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir teravih saatleri - 1

Oruçlarını açtıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor. Ramazan'ın dördüncü teravih namazı için saat araştırmaları yoğunlaştı. Cemaatle yirmi rekât olarak, yatsı ezanı ile birlikte kılınan teravih namazının bugünkü saati merak konusu oldu. İşte, 3 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir il il teravih namazı saatleri..

YAŞAM HABERLERİ

Bugün teravih namazı saat kaçta kılınacak? 3 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir teravih saatleri - 2

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile 3 Mart akşamı illerde teravih namazı saati belli oldu.

Teravih namazı İstanbul'da: 20:23'de Ankara'da 20:08'de İzmir'de 20:29'da Bursa'da ise 20:22'de kılınacak.

Bugün teravih namazı saat kaçta kılınacak? 3 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir teravih saatleri - 3

TÜM İLLERİN TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

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Bugün teravih namazı saat kaçta kılınacak? 3 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir teravih saatleri - 4

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır.

Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

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