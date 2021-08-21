Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

Beyin kanaması geçirdikten sonra ameliyat edilen 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta'nın bugün uyandırılması bekleniyor.

21.08.2021 - 10:30

Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 1
Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 2
Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Akuta “Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 3
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın Mesut Akusta’nın yakın çevresinden aldığı bilgiye göre, Akusta bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen Akusta’nın tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.
Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 4

MESUT AKUSTA KİMDİR?


Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da tamamladı.  Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta ölümden döndü. Oyuncu 2016 yılından bu yana Şafak Özbir ile evlidir ve çiftin bir de çocuğu bulunuyor.

Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 5
Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 6
Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 7
Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 8
Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 9
Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? - 10

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