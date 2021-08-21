Bugün uyandırılması beklenen Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

MESUT AKUSTA KİMDİR?



Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da tamamladı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta ölümden döndü. Oyuncu 2016 yılından bu yana Şafak Özbir ile evlidir ve çiftin bir de çocuğu bulunuyor.