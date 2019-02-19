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Bugünün ünlüleri 80'li yıllarda nasıl görünürdü?

80'li yıllar modasının en belirgin özelliği saç modelleriydi. Peki bugünün ünlü isimleri 80'li yıllarda ünlü olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte Photoshop yardımıyla Angelina Jolie'den Lady Gaga'ya, Adele'den Beyonce'ye ünlülerin 80'li yıllardaki olası saç modelleri...

  • 1

    Lady Gaga

    Lady Gaga
  • 2

    Daniel Radcliffe

    Daniel Radcliffe
  • 3

    Angelina Jolie

    Angelina Jolie
  • 4

    Adele

    Adele
  • 5

    Amber Heard

    Amber Heard
  • 6

    Tilda Swinton

    Tilda Swinton
  • 7

    Tyra Banks

    Tyra Banks
  • 8

    Blake Lively

    Blake Lively
  • 9

    Adam Lambert

    Adam Lambert
  • 10

    Beyoncé

    Beyoncé
  • 11

    Halle Berry

    Halle Berry
  • 12

    Katy Perry

    Katy Perry
  • 13

    Reese Witherspoon

    Reese Witherspoon
  • 14

    Nicole Kidman

    Nicole Kidman
  • 15

    Kaley Cuoco

    Kaley Cuoco
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