Bugünün ünlüleri 80'li yıllarda nasıl görünürdü?
80'li yıllar modasının en belirgin özelliği saç modelleriydi. Peki bugünün ünlü isimleri 80'li yıllarda ünlü olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte Photoshop yardımıyla Angelina Jolie'den Lady Gaga'ya, Adele'den Beyonce'ye ünlülerin 80'li yıllardaki olası saç modelleri...
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1
Lady Gaga
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2
Daniel Radcliffe
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3
Angelina Jolie
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4
Adele
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5
Amber Heard
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6
Tilda Swinton
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7
Tyra Banks
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8
Blake Lively
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9
Adam Lambert
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10
Beyoncé
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11
Halle Berry
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12
Katy Perry
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13
Reese Witherspoon
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14
Nicole Kidman
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15
Kaley Cuoco