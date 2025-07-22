Bunaltıcı sıcaklarda doğal çözüm: 4 malzemeli serinletici karışım
Bunaltıcı sıcak havalarda soğuk içecekler özellikle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Tüketilen içeceklerin doğal olmasını vurgulayan uzmanlar, soda, limon, kayısı ve maydanozdan oluşan karışımın kemik güçlendirici, sindirim kolaylaştırıcı ve yaşlılarda nefes rahatlatıcı faydalarına dikkat çekiyor.
Son zamanlarda mevsim normalleri üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklarda vatandaşlar farklı soğuk içeceklere yöneliyor. Tercih edilen içeceklerin yanı sıra doğal içeceklerin içeriğindeki çeşitli meyvelerle sağlıklı bir karışım hazırlanabileceğine değinen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Bol mineralli maden suyumuzu bardağımıza döktük, daha sonrasında evde olan meyvelerden; kayısı, üzüm ya da çilek kişinin kendi tercihine göre biz kayısı tercih ederek içerisine kayısı ekledik. Olmazsa olmazımız C vitamini açısından yüksek olan limon ekledik. Daha sonrasında içerisine karanfil girdim ve ödem atıcı özelliği sayesinde maydanoz çok başarılı bir bitki olduğu için üzerinde süsleme olarak maydanoz kullandım. Tabii kişinin evinde eğer nane varsa ferahlatıcı özelliği sayesinde nane de kullanabilir" dedi.