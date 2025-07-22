Bunaltıcı sıcaklarda doğal çözüm: 4 malzemeli serinletici karışım

Doğal içeceğin faydalarını sıralayan Ayşen Çebiç, "Bunun mideye en ufak bir zararı olmaz, aksine kemikleri güçlendirici, mideyi hafifletici ve yedikleri yemeğin ardından sindirim kuvvetlendirici bir etkisi olur, sindirimi güçlendirir. Onunla birlikte eğer yemek yenildikten sonra tercih edilirse aynı zamanda hem uykuya hem kemik erimesine hem de bununla birlikte yaşlılarda solunuma da çok iyi etkisi olur. Çünkü içerisine girdiğimiz limon, maden suyu ve karanfil etkisi sayesinde hem nefes darlığına hem kalbe hem tansiyona hem de şeker rahatsızlıklarına iyi gelir. Kişi eğer bunu tatlı seviyorsa balla tatlandırabilir" diye konuştu.