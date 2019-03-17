Burak Deniz'in köpekle oyunu hastanede bitti

Oyuncu Burak Deniz’i meslektaşı Alperen Duymaz’ın köpeği ısırdı. Soluğu hastanede alan Deniz'in yanında Alperen Duymaz ve İlknur Şeref de vardı.
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan Burak Deniz, meslektaşı Alperen Duymaz’ın köpeği tarafından yaralandı.
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Ünlü oyuncu arkadaşının Cocker Spaniel cinsi köpeği tarafından dudağı ısırılan Deniz, soluğu acilde aldı.
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Buz torbasıyla acile gelen ünlü oyuncuya, yapılan ilk müdahalenin ardından dudağına dikiş atıldı.
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Deniz, “Köpeği severken saldırdı. Ufak bir yara açtı. Onu kapattık” diye konuştu.
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Acilde ünlü oyuncuyu arkadaşları stilist İlknur Şeref ve Alperen Duymaz da yalnız bırakmadı.