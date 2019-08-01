Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

Burak Hakkı oğlu Rüzgar doğduktan sonra hayalini kurduğu çiftliğe 2008 yılında kavuşmuştu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya başladı. Tarlasına ektiği sebze-meyveleri toplamaya başlayan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerini bilgilendirdi. Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda; 'Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor, kendimi iyi hissediyorum' açıklamasını yapmıştı.
1
Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapan oyuncu Burak Hakkı, yetiştirdiği ürünleri paylaştı...