Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeklerinin ismi belli oldu

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, doğacak bebeklerinin adına karar verdi. Çift, oğullarına Karan adını verecek.
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Yeni sezonda Diriliş Osman'da rol alacak olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adına karar verdi.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 7.5 aylık hamile olan Evcen ile Özçivit bebeklerine Karan adını verecek.
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Özçivit, Karan kararından hemen sonra aracının plakasını bile KAR olarak değiştirdi.
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İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Evcen, doğumu Nişantaşı’ndaki bir özel hastanede yapacak.
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Karan ismi; kahraman, yürekli, yiğit, sözünün eri ve karanlık anlamını taşıyor.