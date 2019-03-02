NTV

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeklerinin ismi belli oldu

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, doğacak bebeklerinin adına karar verdi. Çift, oğullarına Karan adını verecek.

  • 1

    Yeni sezonda Diriliş Osman'da rol alacak olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adına karar verdi.


  • 2

    Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 7.5 aylık hamile olan Evcen ile Özçivit bebeklerine Karan adını verecek.


  • 3

    Özçivit, Karan kararından hemen sonra aracının plakasını bile KAR olarak değiştirdi.


  • 4

    İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Evcen, doğumu Nişantaşı’ndaki bir özel hastanede yapacak.


  • 5

    Karan ismi; kahraman, yürekli, yiğit, sözünün eri ve karanlık anlamını taşıyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin