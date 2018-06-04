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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil planı

Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit, birinci yıl dönümü sürprizi yaptı. Birlikte mavi tura çıkmaya hazırlanan ikiliden Özçivit'in eşi için gulet kiraladığı öne sürüldü.

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    İki ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 3.5 yıllık ilişkilerini Haziran 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.
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    Mutlu bir evlilik sürdürebilmek için profesyonel destek aldıkları iddia edilen çift, çıkan haberleri 'Gayet mutluyuz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok' diyerek yalanladı.
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    Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e birinci yıl dönümü için 'mavi tur' sürprizi hazırladı. Çiftin evliliklerinin birinci yıldönümünü kutlamak için haziranın son haftası tatile çıkması bekleniyor.
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    33 yaşındaki Özçivit'in tur için günlüğü 6 bin 500 euro (yaklaşık 35 bin TL) olan Cobra King adlı guleti kiraladığı da iddia edildi.
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