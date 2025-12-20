Burak Özçivit ilk kez tiyatro sahnesinde. Fahriye Evcen'den eşine tam destek
20.12.2025 15:08
NTV - Haber Merkezi
Burak Özçivit, "İstanbul'un En Güzel Kızı" adlı yeni tiyatro oyunuyla dün akşam ilk kez hayranlarının karşısına çıktı. Fahriye Evcen'den de eşine destek geldi.
Son olarak “Kuruluş Osman” dizisinde rol alan Burak Özçivit, kariyerinde bir ilke imza attı. Ünlü isim, Levent Tülek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Şensoy'un üstlendiği "İstanbul'un En Güzel Kızı" adlı oyun ile gündem oldu.
İlk kez bir tiyatro oyununda rol alan 40 yaşındaki ünlü oyuncu, dün akşam Ankara'da sevenlerinin karşısına çıktı.
"İLK OYUNUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK"
Burak Özçivit, tek kişilik oyununun prömiyerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Teşekkürler Ankara, ilk oyunumuzu gerçekleştirdik, yüreğinize sağlık" notunu düştü.
"GURUR DUYDUM"
Eşinin ilk tiyatro oyununu izlemek için Ankara'ya giden Fahriye Evcen de Burak Özçivit'i "Harika bir iş çıkardın, gurur duydum" diye tebrik etti.
İlk kez tiyatro sahnesinde performans sergileyen oyuncu Burak Özçivit'e “Yolun açık olsun”, “Tebrikler” gibi yorumlar yapıldı.