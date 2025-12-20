Burak Özçivit ilk kez tiyatro sahnesinde. Fahriye Evcen'den eşine tam destek

Son olarak “Kuruluş Osman” dizisinde rol alan Burak Özçivit, kariyerinde bir ilke imza attı. Ünlü isim, Levent Tülek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Şensoy'un üstlendiği "İstanbul'un En Güzel Kızı" adlı oyun ile gündem oldu.