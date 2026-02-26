Burak Özçivit saçlarının sırrını açıkladı: 20 senedir kendim kesiyorum

Lüks arabalara olan tutkusuyla bilinen Burak Özçivit, araba koleksiyonu hakkında da konuştu. Bunun en büyük hobisi olduğunu söyleyen ünlü isim, “Araba ve müzik benim tutkum. Benim için onlar çok özel. Çocukluğumdan beri böyleyim” şeklinde konuştu.