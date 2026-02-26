Burak Özçivit saçlarının sırrını açıkladı: 20 senedir kendim kesiyorum
26.02.2026 14:55
NTV - Haber Merkezi
Burak Özçivit, kariyeri ve özel hayatı kadar imajıyla da gündeme geliyor. Türkiye'nin en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Özçivit, saçlarıyla ilgili itirafta bulundu.
Son olarak “Kuruluş Osman” adlı dizide başrol oynayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Burak Özçivit, şimdilerde tek kişilik tiyatro oyunuyla adından söz ettiriyor.
Kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesinde sevenlerinin karşısına çıkan Burak Özçivit, son olarak Rusya'da bir YouTube programına katıldı ve saçlarıyla ilgili itirafıyla şaşırttı.
"BENİM İÇİN RESİM YAPMAKTAN FARKSIZ"
41 yaşındaki Burak Özçivit, “Saçlarımı yaklaşık 20 yıldır kendim kesiyorum. Benim için resim yapmaktan farksız” dedi.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan ünlü oyuncu, "Sanat benim için yaratıcılığın çeşitli yönleri demek. Bu da benim için bir etkinlik" ifadelerini kullandı.
"ARABA BENİM İÇİN BİR TUTKU"
Lüks arabalara olan tutkusuyla bilinen Burak Özçivit, araba koleksiyonu hakkında da konuştu. Bunun en büyük hobisi olduğunu söyleyen ünlü isim, “Araba ve müzik benim tutkum. Benim için onlar çok özel. Çocukluğumdan beri böyleyim” şeklinde konuştu.
EYÜPSULTAN'DA 30 DAİRE ALDIĞI İDDİASINA YANIT VERDİ
Öte yandan Burak Özçivit önceki gün de toplam Eyüpsultan'da 30 daire aldığı ve toplamda 150 milyon TL ödediği iddiasıyla gündeme geldi.
Ünül oyuncu, hakkında çıkan haberleri "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" diye yalanladı.
9 YILLIK MUTLU EVLİLİK
Özel hayatı da merak edilen Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ve iki oğluyla birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift, seneler önce “Çalıkuşu” adlı dizide birlikte başrol oynadı ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Aşklarını 2017 yılında nikahla taçlandıran ünlü çift, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te de küçük oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.