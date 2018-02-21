Burak Özçivit'ten 200 bin liralık modifiye (Ünlüler ve otomobilleri)

CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı önceki akşam Etiler Da Mario’da baş başa yemek yedi. Kız bebek bekleyen, 3.5 aylık hamile Şükran Ovalı, “Bebeğe isim düşündünüz mü?” sorusunu “Aklımızda birkaç isim var. Şimdilik söylemeyelim. Sürpriz olsun” diye yanıtladı.



Bebek müjdesi sonrası Caner Erkin’in arabasını değiştirdiği görüldü. Daha büyük bir araç tercih eden ünlü futbolcu, 1 milyon TL değerindeki Cadillac Escalade cipiyle ilk kez objektiflere takıldı.



PLAKA JESTİ

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın adının son 3 harfi olan 'RAN'ı lüks aracının plakasında tercih etmesi de gözden kaçmadı.