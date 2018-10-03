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Burak Özçivit'ten dev anlaşma

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda'da rol alan Burak Özçivit 3 milyon TL'lik yeni bir anlaşmaya imza attı.

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    Şu sıralar Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı iddialarıyla gündeme gelen Burak Özçivit yeni reklam filminden servet kazanacak.
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    Sosyal medyada paylaştığı yeni imajlı uzun saçlarıyla dikkat çeken 33 yaşındaki Özçivit, bir erkek giyim markasının yeni sezonda da reklam yüzü oldu.
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    İlk yıl için 2.5 milyon TL alan ünlü oyuncu, yeni sezon için marka ile 3 milyon TL’ye anlaşma sağladı.
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    Özçivit'in rol alacağı reklam filminin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.
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    Özçivit meslektaşı Fahriye Evcen ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında dünyaevine girmişti.
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