Burak Özçivit'ten dev anlaşma
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda'da rol alan Burak Özçivit 3 milyon TL'lik yeni bir anlaşmaya imza attı.
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1Şu sıralar Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı iddialarıyla gündeme gelen Burak Özçivit yeni reklam filminden servet kazanacak.
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2Sosyal medyada paylaştığı yeni imajlı uzun saçlarıyla dikkat çeken 33 yaşındaki Özçivit, bir erkek giyim markasının yeni sezonda da reklam yüzü oldu.
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3İlk yıl için 2.5 milyon TL alan ünlü oyuncu, yeni sezon için marka ile 3 milyon TL’ye anlaşma sağladı.
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4Özçivit'in rol alacağı reklam filminin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.
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5Özçivit meslektaşı Fahriye Evcen ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında dünyaevine girmişti.