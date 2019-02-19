Burak Özçivit'ten Diriliş Osman öncesi tarih turu

Yeni dizi Diriliş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, iş için gittiği Özbekistan’da Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’ni gezdi.
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Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu’nu canlandıran Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Diriliş Osman için hazırlıklara başlayan Özçivit, Özbekistan'ı ziyaret etti.
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Yer aldığı projelerin etkisiyle tarihe duyduğu merak iyice artan 34 yaşındaki oyuncu, reklam anlaşması için gittiği Özbekistan’da da müzeleri gezdi.
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Başkent Taşkent’teki Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’ni gezmeye saatlerini ayıran Özçivit, müzede sergilenen eserleri önceledi.
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Özellikle Timur’un kostümlerinin sergilendiği bölümde uzun zaman geçiren Özçivit'e Özbek hayranlarının ilgisi de büyük oldu.