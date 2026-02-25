Burak Özçivit'ten "Eyüpsultan’da 30 daire aldı" iddialarına yanıt
25.02.2026 15:12
NTV - Haber Merkezi
Bir süredir ekranlardan uzak olan Burak Özçivit'in Eyüpsultan'da 30 daire aldığı ve 150 milyon TL ödediği öne sürüldü. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.
Son olarak “Kuruluş Osman” adlı dizide başrol oynayan Burak Özçivit, şimdilerde tek kişilik tiyatro oyunu “İstanbul'un En Güzel Kızı”yla adından söz ettiriyor.
Kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşan 41 yaşındaki ünlü oyuncu, İstanbul'da yeni bir yatırım yaptığı iddiasıyla gündeme geldi.
30 DAİRE Mİ ALDI?
Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Özçivit'in Eyüpsultan'da toplu bir alım gerçekleştirdiği ve toplam 150 milyon TL ödeyerek 30 daire aldığı öne sürüldü.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Hakkında çıkan haberler sonrası gündem olan ve çok sayıda yoruma mağruz kalan Burak Özçivit'ten konuyla ilgili açıklama geldi.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" ifadelerini kullandı.
İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Seneler önce “Çalıkuşu” adlı dizide başrol oynayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü. Aşklarını 2017 yılında nikahla taçlandıran ünlü çift, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te de küçük oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özçivit çifti, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor.