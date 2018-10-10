Burak Özçivit'ten Khabib Nurmagomedov paylaşımı (Instagram'da ünlüler 10 Ekim 2018)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
1
Burak Özçivit
Khabib Nurmagomedov'un UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yenmesinin ardından birçok isim sporcuya sosyal medyadan destek ve tebrik mesajları yayınladı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten Dağıstanlı 30 yaşındaki sporcunun fotoğrafını paylaşarak galibiyetini kutladı.
2
Nusret Gökçe
3
Barbara Palvin
4
Esra Bilgiç
"En sevdiğim"
5
Seda Bakan
6
Murat Cembir
"Dikkat kesmek"
7
Josephine Skriver
8
Burcu Biricik
"Çook az kaldııı"
9
Ozan Akbaba
"Babam, senin gibisi zor bu dünyada. İsterim ki herkes seni tanısın, tanısın da az da olsa senin gibi baksın dünyaya. Çok güzel adamsın vesselam."
10
İrem Derici
"Hiç iyi değil ruh halin"
11
Cengiz Bozkurt
"Gece gece Londra yolcusu kalmasın. İki güne görüşmek üzere.. "