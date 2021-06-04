Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Corona virüse yakalanan ardından bir süre yoğun bakımda kalan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile dünyaevine girdi.

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04.06.2021 - 10:20

45 gün hastanede kalan ve ölümden dönen usta oyuncu Burak Sergen, Şubat 2019’da nişanlandığı Nihan Ünsal Sergen ile evlendi.







Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.







Çok mutlu olduğunu dile getiren Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan’ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik” dedi.







Sergen taburcu olurken şu ifadeleri kullanmıştı: "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey”







Sergen’in doktoru ise şöyle konuşmuştu: “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz”

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