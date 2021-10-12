Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın sevgilisi Özer Kaçmaz'ın eşi Züleyha Şehitoğlu da konuştu: Burak Sergen’e şahitlik yapmaya hazırım

İhanet iddiaları sonrası oyuncu Burak Sergen'in "Beni aldattı" dediği eşi Nihan Ünsal'ın adının aşk dedikodularına karıştığı Özer Kaçmaz'ın eşi Züleyha Şehitoğlu da konuştu. Şehitoğlu, "Eşim saftır, bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Burak Sergen’e ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın. Burak Bey’in davasında da şahitlik yapmaya hazırım" dedi.

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Oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal ile birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Özer Kaçmaz'ın eşi Züleyha Şehitoğlu da açıklamalarda bulundu.







Kaçmaz’ın iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu, tv100’e yaptığı açıklamada, "Özer Kaçmaz’la 2018’de boşandık, sonra yeniden barıştık ve aynı evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu" dedi.







"Özer’le kavgamız sonrası ben kızıp çocukları alıp annemin yanına gittim" diyen Şehitoğlu, "O sırada bu kadın eşimi ‘Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum’ deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen’le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş" diye konuştu.

Kaçmaz ile Ünsal’ın fotoğraflarının eski değil, yeni çekildiğini belirten Şehitoğlu şöyle devam etti: "O fotoğraflar yeni, eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen’in hemşiresi de işin içinde. Eşim saftır, bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Burak Sergen’e ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın. Burak Bey’in davasında da şahitlik yapmaya hazırım"

Gelişmelerin ardından Ünsal ise Kaçmaz’la el ele çekilen fotoğraflarının eski olduğunu, herhangi bir ihanet olayının yaşanmadığını savundu. Boşanma davası açan Sergen de ardından eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.