Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama: Covid'in bıraktığı sıkıntılar var

Corona virüse bağlı solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Burak Sergen, normal odaya alındı. Sergen'in durumu hakkında açıklama yapan nişanlısı Nihan Ünsal, "Durumu iyi ama vücudunda Covid'in bıraktığı sıkıntılar var" dedi.

18.05.2021 - 09:41

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama: Covid'in bıraktığı sıkıntılar var - 1
Corona virüse yakalanan oyuncu Burak Sergen’in Sağlığı günden güne iyiye gidiyor. Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden ünlü oyuncu, normal odaya alındı.


Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama: Covid'in bıraktığı sıkıntılar var - 2
60 yaşındaki oyuncunun son sağlık durumunu nişanlısı Nihan Ünsal açıkladı.


Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama: Covid'in bıraktığı sıkıntılar var - 3
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Artık Covid bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda Covid’in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi.”


Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama: Covid'in bıraktığı sıkıntılar var - 4
Sergen’in rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yayınlanacak yeni bölümüne videoyla katılacağı öğrenildi.


Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama: Covid'in bıraktığı sıkıntılar var - 5
Sergen, ailesiyle rol gereği dizide hastanede odasından görüntülü sohbet edecek.

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