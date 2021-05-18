Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama: Covid'in bıraktığı sıkıntılar var

Corona virüse yakalanan oyuncu Burak Sergen ’in Sağlığı günden güne iyiye gidiyor. Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden ünlü oyuncu, normal odaya alındı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Artık Covid bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda Covid’in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi.”





