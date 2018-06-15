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Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye: Seni bu kadar seviyorum

Kiraladıkları teknede tatilin keyfini çıkaran Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ikilisi birbirlerine sevgi gösterisinde bulunuyor.

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    Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çifti Bodrum’da teknede tatil yapıyor.

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    Ünlü çift, önceki gün Bodrum’un sakin bir koyuna demir attı.

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    Milliyet Cadde’nin haberine göre, Özpirinçci sörf tahtasına çıkmış paddle yaparken, Yamantürk aşka geldi.

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    Ünlü oyuncu teknenin ucuna gidip kollarını iki yana açarak “Seni bu kadar seviyorum” diye bağırdı.

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    İkilinin romantik tatilinden dikkat çekici anlar objektiflere yansıdı.

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