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Burak Yılmaz kızları Nazlı ve Derin'le tatilde

Almanya'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Burak Yılmaz tatil için soluğu Ege'de aldı. Yılmaz tatile kızları Nazlı ve Derin'i de götürdü.

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    Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen ve geçtiğimiz günlerde de tedavi için Almanya'ya giden Burak Yılmaz, Berlin'de ameliyat olmuştu.
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    Yılmaz, ameliyatın ardından Ege sahillerinde özel bir yat ile tatile çıktı.
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    32 yaşındaki ünlü futbolcuya, geçtiğimiz günlerde boşandığı İstem Yılmaz'dan olan kızları Nazlı ve Derin de eşilik etti.
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    Yılmaz yeni sezon öncesi kızlarıyla birlikte bol bol vakit geçirdi.
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    Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre; ünlü futbolcunun minik kızları, pazar günü Yılmaz'ın Babalar Günü'nü de kutlayıp hediye verdi.
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