Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri!

BÜYÜK TEHLİKE

Yerel haber kaynaklarına göre, "Cueva de la Muerte" sadece iki metre derinliğinde ve üç metre uzunluğunda. Ancak, mağaranın içinde neredeyse hiç oksijen bulunmuyor ve karbondioksit ile dolu. Bu durum, mağaraya girenlerin ölümüne neden oluyor. Mağaranın girişine yaklaşmak bile ağır şekilde hastalanmalara neden olabiliyor.