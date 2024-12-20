Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri!
Kosta Rika'da yer alan Cueva de la Muerte adlı mağara içine giren her canlıyı anında öldürebiliyor. Ancak bu, cesur kaşifleri sosyal medya videoları oluşturmak için alanı ziyaret etmekten caydırmıyor. Ölüm Mağarası olarak bilinen küçük mağaranın etkisi ise bilim insanları tarafından araştırıldı.
Kosta Rika'nın Poas Yanardağı’nın eteklerinde yer alan Cueva de la Muerte adlı mağara, dünyanın en ölümcül yerlerinden biri olarak biliniyor.