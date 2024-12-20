Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri!

Kosta Rika'da yer alan Cueva de la Muerte adlı mağara içine giren her canlıyı anında öldürebiliyor. Ancak bu, cesur kaşifleri sosyal medya videoları oluşturmak için alanı ziyaret etmekten caydırmıyor. Ölüm Mağarası olarak bilinen küçük mağaranın etkisi ise bilim insanları tarafından araştırıldı.

Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri! - 1

Kosta Rika'nın Poas Yanardağı’nın eteklerinde yer alan Cueva de la Muerte adlı mağara, dünyanın en ölümcül yerlerinden biri olarak biliniyor.

YAŞAM HABERLERİ

Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri! - 2

Mağara küçük bir alana sahip olmasına rağmen, içerideki karbondioksit oranı nedeniyle insanları ve hayvanları öldürebilecek kadar tehlikeli.

Sosyal medya kullanıcıları, bu korkunç mağaranın varlığından duydukları dehşeti paylaşırken, bazı cesur ziyaretçiler de her yıl bu ölümcül yeri görmek için akın ediyor.

Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri! - 3

BÜYÜK TEHLİKE

Yerel haber kaynaklarına göre, "Cueva de la Muerte" sadece iki metre derinliğinde ve üç metre uzunluğunda. Ancak, mağaranın içinde neredeyse hiç oksijen bulunmuyor ve karbondioksit ile dolu. Bu durum, mağaraya girenlerin ölümüne neden oluyor.  Mağaranın girişine yaklaşmak bile ağır şekilde hastalanmalara neden olabiliyor.

Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri! - 4

KARBONDİOKSİT DOLU 

Mağaranın içindeki yüksek karbondioksit oranı, insanların ve hayvanların solunum hızını artırarak taşikardiye, kalp aritmilerine ve bilinç kaybına yol açabiliyor. Ulusal Tıp Kütüphanesi, yüzde 10’dan fazla karbondioksit konsantrasyonlarının komaya ve ölüme neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, katı karbondioksit doğrudan temastan sonra yanıklara yol açabiliyor.

Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri! - 5

Turizm Cazibesi Olmasına Rağmen Tehlike Arttı
Her ne kadar ölümcül olsa da, her yıl 'Cueva de la Muerte'yi görmek isteyen birçok turist bölgeye akın ediyor. Ancak mağaranın oksijen eksikliği nedeniyle, tur rehberleri dahi mağara girişine meşale yakıp salladıklarında, meşale hemen sönüyor.

Buraya giren her canlının sonu geliyor: Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri! - 6

TEHLİKE UYARISI 

Mağaranın dışındaki tabelada, "Tehlike, bu noktadan sonrasına izinsiz girmek yasaktır" yazsa da, bazı meraklılar hala bu ölümcül yeri ziyaret etmeye devam ediyor. İçeri girmek için sadece küçük hayvanlar ve kuşlar yeterince küçük olduğundan, insan girmeyi denemeye cesaret edenlere karşı doğal bir engel oluşturulmuş.

DAHA FAZLA GÖSTER