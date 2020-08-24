Burberry corona virüs maskesi tasarladı

Moda devi Burberry, corona virüs için maske ürettiğini açıkladı. Gelirinin yüzde 20’si salgın mağdurlarına gidecek olan maskeler 118 dolardan satılacak.

24.08.2020 - 10:33

Burberry corona virüs maskesi tasarladı - 1
İngiltere’nin en büyük lüks yaşam markalarından bir tanesi olan Burberry, corona virüs salgını nedeniyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeler üretmeye başladı.


Burberry corona virüs maskesi tasarladı - 2
Burberry tarafından üretilen maskeler, tekrar kullanılabilir şekilde tasarlandı.


Burberry corona virüs maskesi tasarladı - 3
Ayrıca şirket, maskenin koruyuculuk özelliğini artırabilmek için özel bir antimikrobiyal teknoloji kullanmayı tercih etti.


Burberry corona virüs maskesi tasarladı - 4
Şirket, maske satışlarına başladıktan sonra her bir maskeden elde edecekleri gelirin yüzde 20'sini corona virüs üzerinde çalışmalar yapan bir fona aktaracağını açıkladı.


Burberry corona virüs maskesi tasarladı - 5
Burberry tarafından üretilmiş maskelere sahip olmak isteyenlerin kişininse 118 dolar ödeme yapması gerekecek.


Burberry corona virüs maskesi tasarladı - 6
Burberry, corona virüs salgınının başlangıcında İngiltere'deki sağlık çalışanları için de maske üretimi yapmıştı.

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