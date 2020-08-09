Haftalık burç yorumları (10-16 Ağustos 2020 haftası burcunuzu neler bekliyor?)

Çarşamba günü ise gökyüzünün düzenini bozanlar arasında sert savaş rüzgarları esecek. Kim mi bunlar? Tabii ki Mars ve Plüton. 20 Ekim -5 Kasım 2019 yılında gerek dünyada gerekse hayatınızda olanların, yeni bir aşaması veya açılımı olarak ele almalısınız bu dönemi. 10 Eylül’den sonra, Mars’ın geri hareketiyle konunun tekrar önünüze geleceğini de unutmamakta fayda var. Zira Mars 2020 Ocak ayına kadar Koç burcunda kalmaya devam edecek. Bu zorlu etkiyle, şişen egolar, risk alma isteğini kamçılarken, adeta yüzümüzde şiddetle patlayan bir tokadın acısını hissedebiliriz. Artık bu dönemden sonra hayatımızda temel değişimlere hazır olmalıyız. Geleneksel koşullar, kurallar içindeki yenilenen bireysel rolümüze adapte olmalı, çevremizdekilerin kalbini kırmadan uyumlu bir yaşam düzeninde kalmaya çaba harcamalıyız. Yalnızlığımızın gücünü, kudretini keşfetme zamanı. Pazar günü ise Aslan burcundaki Merkür ile Koç’taki Mars’ın etkileşimi, kişisel kararlarımızı, coşku, cesaret ve çalışkan bir ruhla hayata geçirmemize neden olabilir. Bizi engellemek isteyenlerle güçlü bir mücadele içine girebiliriz. Bu görünüm tabii ki ateşli aşkların da tetikleyicisi olacaktır.