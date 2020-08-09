Haftalık burç yorumları (10-16 Ağustos 2020 haftası burcunuzu neler bekliyor?)

09.08.2020 - 07:32
Çarşamba günü ise gökyüzünün düzenini bozanlar arasında sert savaş rüzgarları esecek. Kim mi bunlar? Tabii ki Mars ve Plüton. 20 Ekim -5 Kasım 2019 yılında gerek dünyada gerekse hayatınızda olanların, yeni bir aşaması veya açılımı olarak ele almalısınız bu dönemi. 10 Eylül’den sonra, Mars’ın geri hareketiyle konunun tekrar önünüze geleceğini de unutmamakta fayda var. Zira Mars 2020 Ocak ayına kadar Koç burcunda kalmaya devam edecek. Bu zorlu etkiyle, şişen egolar, risk alma isteğini kamçılarken, adeta yüzümüzde şiddetle patlayan bir tokadın acısını hissedebiliriz. Artık bu dönemden sonra hayatımızda temel değişimlere hazır olmalıyız. Geleneksel koşullar, kurallar içindeki yenilenen bireysel rolümüze adapte olmalı, çevremizdekilerin kalbini kırmadan uyumlu bir yaşam düzeninde kalmaya çaba harcamalıyız. Yalnızlığımızın gücünü, kudretini keşfetme zamanı. Pazar günü ise Aslan burcundaki Merkür ile Koç’taki Mars’ın etkileşimi, kişisel kararlarımızı, coşku, cesaret ve çalışkan bir ruhla hayata geçirmemize neden olabilir. Bizi engellemek isteyenlerle güçlü bir mücadele içine girebiliriz. Bu görünüm tabii ki ateşli aşkların da tetikleyicisi olacaktır.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bu hafta zorlu ve mücadeleli kararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda otorite figürleri, çalışma koşullarının anayasasını adeta baştan yazıp, sizi öfkelendirerek, isyankar bir tavır içine sokabilir. Bu nedenle soğukkanlılığınızı korumalı, cesur tavırlarınızın size zarardan çok yarar vermesini sağlamalısınız. Zira unutmayın ki yayınlanmış bir anayasaya karşı gelmek, suç işlemek anlamına gelir. Bu nedenle özellikle finansal koşullarınızdaki hızlı değişimi dikkatle takip etmeli, kişisel gücünüzün altını çizmelisiniz. Diğer yandan Aslan burcundaki hareketli süreç, gerek çocuğunuz gerekse hayat arkadaşınızla hızlı akan bir sosyal yaşamın içine girmenize neden olabilir. Yaratıcılığınızın yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Ayrıca Spekülatif yatırımlara karşı ihtiyatlı olmalısınız.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Hafta başında burcunuzda seyahat eden Ay’ın ışığından aldığınız güç ile ev ortamınızda neşeli, coşkulu ortamlar yaratmak için sevdiğiniz dostlarınızla bir arada olmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde gösterişten uzak kalmalı, kendi mutluluğunuz için yaşamsal kararlara yönelmelisiniz. Artık bugüne kadar yapılan fedakarlıklara dur deme zamanı. Bundan sonra sizi takdir edenlerle yollarınızı birleştirmelisiniz. Çarşamba günü hiç ummadığınız birinden zarar görebilirsiniz. Kıskançlık, çekememezlik temaları ortaya çıkabilir. Hukuksal girişimlerle ilgili beklenmedik gelişmelere hazır olmalı, sakinliğinizi koruyarak işin uzmanlarından destek almalısınız. Hafta sonu hayatınızda önemli bir erkek figürüyle bir fikir çatışması yaşayabilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bu hafta hiç alışık olmadığınız sabit ve ciddi konularla haşır neşir olup, bir süre sosyal kelebek özelliğinizi rafa kaldırmak isteyebilirsiniz. Ya da yakın çevrenizdeki bazı dost bildiğiniz kişilerle yollarınızı aniden ayırmak durumunda kalabilirsiniz. Herkesten dost olamayacağını anladığınız günlerden geçiyorsunuz. Bireysel gücünüzle hayatınızı dilediğiniz şekilde yönlendirebileceğinizi kavradığınız zaman her şey sizin için daha kolay olacak. Hafta ortasında Ay’ı misafir etmeye hazırlanırken, ele avuca sığmayan, riski seven birisi hayatınıza girip, gelecek planlarınızı bir anda değiştirmenize neden olabilir. Gerek özel gerekse iş hayatınızdaki bu ani tanışmalara karşı temkinli olmalısınız. Hafta sonu iki eril enerji Merkür ile Mars’ın dinamik etkileşimi kardeş ve yakın akrabalarınızla ilişkilerinizin gerilmesine neden olur. Yaratıcı dönemdesiniz. Bunu değerlendirin.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Cuma günü burcunuza geçen Venüs’ün etkisiyle, özellikle ikili ilişkilerinizde, sevecen, koruyup, kollayan bir ruh haline bürünmek isteseniz de partnerinizden aynı karşılığı alamayabilirsiniz. Bu da sizi hayal kırıklığına ve depresif bir ruha itebilir. Bu duruma asla izin vermemeli, yaptığınız iyiliklerin ve sunduğunuz sevginin evrendeki olumlu yansımalarına odaklanmalısınız. Bol meditasyon, dengeli beslenme, düzenli uykuyla hem bedeninizi hem ruhunuzu besleyebilir, yaşamdaki güzelliklerin farkına varabilirsiniz. Pazartesi günü maddi konularla ilgili olumlu sürpriz gelişmeler karşınıza çıkabilir. Sosyal hayatınızdaki ilişkilerinizden öz değer duygunuzu takdir eden geri dönüşler elde edebilirisiniz. Bir dernek ya da kuruluşun faaliyetlerine dahil olarak önünüze yepyeni kapılar açılabilir. Hafta ortasında iki savaşçı Mars ve Plüton’un birbiriyle yapacağı düello, sizi kariyer hayatınızdaki otorite figürlerinin arasındaki gerginliklere arabuluculuk yapmak durumunda bırakabilir. Konulara tarafsız objektif bir bakış açısıyla yaklaşarak, değişimin yarattığı sonuçları kendiniz açısından da yapıcı ve olumlu bir hale çevirebilirsiniz. Pazardan sonra tempolu bir çalışma dönemine hazır olun. Maddi kazancınızda artış meydana gelecektir.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Hafta başında fikirlerinizi dile getirirken çevrenizdekilerin üzerinde baskı kurmamaya özen göstermelisiniz. Gurur ve kibir bu dönemde hiç işinize yaramaz. Yönettiğiniz topluluğun desteğini arkanızda hissederseniz, değişen yaşam koşulları sizin için daha avantajlı hale gelecektir. Özellikle uzaklar ve yurt dışı konularıyla ilgili gerginliklerle hafta ortasında uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hukuki meseleler, akademik konularda koşullar umduğunuz gibi ilerlemeyebilir. Sabırlı olmalı, son karara saygı duymalısınız. Perşembe günü Ay’ın İkizler burcuna geçişiyle arkadaş gruplarınızla ortak etkinliklere katılabilir, keyifli sohbetlerle üzerinizdeki stresi atabilirsiniz. Tanışacağınız yeni kişilerin size sunacağı birliktelik teklifleri sayesinde riske açık bir projede görev alma heyecanına kapılabilirsiniz. Ani seyahatler ya da taşınma gündeme gelebilir.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Yeni haftaya adım atarken hayatın yoğun temposu üzerinizde stres ve baskı yaratmış olabilir. Sanki öne atılarak lider olmak istediğiniz bir alanda arkanızdan çekiştirilip, durduruluyormuş gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Bu dönemde rekabet konusu kafanızı kurcalayacaktır. Ummadığınız harcamalar karşısında bütçenizin kontrolünüzden çıktığını izlemek sizin gibi düzen seven bir kişi için endişe yaratan bir durum olabilir. Bu nedenle temel kaynaklarınıza güvenmeli, risk almadan gelişme kaydedemeyeceğinizi de kabullenmelisiniz. Hafta ortasında aşk hayatınızda ciddi konularla karşı karşıya gelebilirsiniz. Aşkı yaşamak isterken, mesafeler nedeniyle sevdiğinizle bir arada olamamak canınızı sıkabilir. Hafta sonu Merkür ve Mars’ın uyumlu etkileşimi ile uzun zamandır durağan giden ilişkilerinizde ani bir canlanma meydana gelir. Kalp kırmamaya özen gösterin.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Venüs’ün koruyup, kollayan enerjisi Yengeç’te açığa çıksa da karşınızdakilerin sert tavır ve yaklaşımları bu hafta kabuğunuza çekilmenize neden olur. Pazartesi günü Merkür’ün Aslan burcundaki dışa dönük enerjisi Boğa’daki Uranüs ile çarpışarak, topluluklar arasından sıyrılarak hayatınıza hızla giren yeni bir ilişkiye neden olabilir. Uzun soluklu bir ilişkiye adım atmadan önce iyice düşünmeli karşınızdaki insanın sizinle olan uyumunu anlamak için kendinize zaman tanımalısınız. Bu hafta gizli düşmanlarınızla yüz yüze gelmek, tartışmak durumunda kalabilirsiniz. 2019 yılının Ekim-Kasım döneminde başınızı ağrıtan konularla yeniden mücadele etmek, çözüme kavuşturmak durumunda kalabilirsiniz. Pazar günü evde ya da sevdiklerinizle birlikte sakin bir gün geçirip, tartışma ve riskli durumlardan kaçınmanızı öneririz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Sizin açınızdan ciddi ve kalıcı değişimlerin olduğu bir haftaya adım atıyorsunuz. Zira kontrolünüz dışındaki bazı düzen değişikliklerine uyum göstermek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle kariyer hayatınızda ani gelişen olaylar, altına imza atmanız gereken sözleşmeler, ikili ilişkilerdeki elektriklenmeler, annenizle olan iletişim sizi oldukça yoğun ve hareketli bir döneme itebilir, bu dönemin sunduğu cömert fırsatları elinizin tersiyle itmeden önce uzun vadede size ne gibi geri dönüşler sağlayacağını irdelemelisiniz. Belki de mevcut konfor alanınızla vedalaşıp, yeninin sunduğu heyecana cesaretle atılmalısınız. İş anlaşmaları ya da özel hayattaki kalıcı kararlar bundan sonraki hayatınıza farklı bir rota çizdirecektir. Yuva sahibi olmak, yatırımlarınızı değerlendirmek isterken kardeşinizle olan bağlarınızı Terazinin hassas dengesine oturtmalısınız. Hafta sonu toplum tarafından takdir göreceğiniz bir etkinlik ya da davete katılabilirsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Hafta başından itibaren cesur yüreğinizi ortaya koyacağınız ateşli ve hareketli günlere adım atıyorsunuz. Pazartesi günü iletişim gezegeni Aslan burcundaki Merkür ile Boğa burcundaki Uranüs’ün ani ve zorlu etkileşimi, gündelik hayatınıza sürprizler taşıyacaktır. Çalışma düzeninizde farklı konulara adım atabilir ya da iş nedeniyle ani bir seyahate çıkabilirsiniz. Hızlı gelişen olaylar, dünya görüşünüzde köklü değişim ve dönüşümler yaratabilir. Çevresi geniş kişilerle tanışmak ve kemikleşmiş ilişkilerle vedalaşmak sizin için sürpriz olmaz. Belki de rutin düzenin sıradanlığından kurtulmak için bu beklenmedik sarsıntıya ihtiyacınız var. Maddi konularda bir daralma ve sıkışıklık içine girseniz de cesur spekülatif değerlendirmeleriniz sizi bu durumdan çabuk çıkartır. Çocuğunuz ve sevdiğiniz kişiyle hafta ortasında gerginlik yaşayabilirsiniz. Kaslarınızı aşırı yoran spor faaliyetlerinden uzak durun.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Kemik ve eklemlerinize kadar kendinizi gergin hissedeceğiniz bir haftaya adım atıyorsunuz. Olaylara bu kadar kapılmamalı iç huzur ve dinginliğinize yönelmelisiniz. Dış dünyadaki ego yüklü ilişkiler sizin başarılarınıza gölge düşürmek çabasından öteye gidemez. Gerçek dostlarınızın farkına varıp, diğerlerinin onlar hakkındaki olumsuz düşüncelerinden etkilenmemeye bakın. Zira sene sonuna kadar dost ile düşmanın birbirinden keskin çizgilerle ayrıldığı bir dönemden geçeceksiniz. Az ve öz kişiyle iletişimde kalmak, gelecekteki başarılarınızı taçlandırır. Maddi konularda ortak paylaşımlarla ilgili hızlı ve beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Duygusal hayatınızda cinselliğin de öne çıktığı ilişkiler gündeme gelir. Bu dönemde hayatınızdaki kişiyle sahiplenici, sarıp, sarmalayıcı bir ilişkiye açıksınız. Otoriter tavrınızı bir kenara bırakıp, hayatın doğal akışına uyum göstermeniz sizi ruhsal ve fiziksel açıdan rahatlatır. Hafta sonu Merkür ile Mars arasındaki güçlü etkileşimi özel hayatınızda inatlaşarak hiçbir çözüme ulaşamayacağınızı size anlatır. Bu dönemde evde tadilat ya da taşınma gündeme gelebilir.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Haftaya coşku, risk, heyecan, bol aksiyonla adım atsanız da aşk alanınızda seyahat eden Venüs sayesinde gözünüz pek başka bir şey görmez. Körkütük aşık olmak yerine bu aşkı, özgür ruhla yaşamayı denemeli kendi istek ve taleplerinize de cevap veren kişilerle kalbinizdekileri paylaşmalısınız. Aksi takdirde aşırı fedakarlıkların pençesinde kendinizi bir kurban rolüne sokabilirsiniz. Deniz kenarında sanatsal faaliyetlerle iç içe olmak, yeteneklerinizi konuşturmak için harika bir dönem. Bırakın sizi beğenmeyip, eleştirenler hayatınızdan çıkıp gitsin. Onları yanınızda tutmak için asla obsesif çaba sarf etmeyin. Hafta ortasında maddi konularla ilgili kandırıldığınızı öğrenebilir, güvendiğiniz kişiler tarafından aldatılabilirsiniz. Dolayısıyla çok uyanık olmalı, finansal gücünüzü sorumsuzca harcamamalısınız. Pazar günü Merkür ile Mars’ın uyumlu etkileşimi yeni iş imkanlarını önünüze çıkartır.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Pazartesi günü iletişim gezegeni Merkür ile Boğa burcundaki Uranüs arasındaki zorlu etkileşim ikili ilişkilerinizde sabit fikirlerin kırılma ve değişime uğramasını gündeme getirebilir. Partnerinizin kendini beğenen tavırlarını olgunlukla karşılarsanız, onun art niyete sahip olmadığını kolayca anlarsınız. Birbirinize karşı anlayış göstermeli ve destekleyici bir tavır içinde olmalısınız. Diğer yandan gizli düşmanlıklarla ilgili kulağınıza gelen dedikodulara kulak asmayın. Negatif enerji ancak kendi kendini zora sokar. Bu hafta çevrenizdekilere karşı affedici olup, onları yargılamaktan uzak durun, böylece evren kısa sürede size ödüllerini taşır. Kara yolculuklarında karşılaşacağınız risklere karşı dikkatli olmalısınız. Kardeşinizle gireceğiniz, öfkeli ve kavgacı diyaloglardan uzak durun. Haftanın ikinci yarısı, iletişimi bol, tanıtım, pazarlama, sosyal medya kanallarıyla haşır neşir olma temalarını hayatınıza taşır.