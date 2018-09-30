NTV

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı mı?

Üç buçuk yıldır ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli’nin ayrıldığı iddia edildi. Çiftin, Kaleli’nin tükenmişlik sendromu yaşadığı için ayrıldığı konuşuluyor.

  • 1

    Poyraz Karayel dizisinde tanışıp üç buçuk yıl aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrılık kararı aldı.

  • 2

    Posta’da yer alan habere göre, çifte yakın kaynaklar İlker Kaleli’nin Emirgan'da sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplayıp evi terk ettiğini belirti.

  • 3

    Çiftin arkadaşları araya girse de iki ünlü isim kararlarından vazgeçmedi.

  • 4

    Son olarak internet dizisi Dip'te rol alan İlker Kaleli bir röportajda "Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasında gibiyim" açıklamasını yapmıştı.

  • 5

    Bunun üzerine tükenmişlik sendromu yaşadığı söylenen İlker Kaleli'nin ilişkiyi sonlandırdığı konuşuluyor.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin