Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı mı?
Üç buçuk yıldır ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli’nin ayrıldığı iddia edildi. Çiftin, Kaleli’nin tükenmişlik sendromu yaşadığı için ayrıldığı konuşuluyor.
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Poyraz Karayel dizisinde tanışıp üç buçuk yıl aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrılık kararı aldı.
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Posta’da yer alan habere göre, çifte yakın kaynaklar İlker Kaleli’nin Emirgan'da sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplayıp evi terk ettiğini belirti.
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Çiftin arkadaşları araya girse de iki ünlü isim kararlarından vazgeçmedi.
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Son olarak internet dizisi Dip'te rol alan İlker Kaleli bir röportajda "Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasında gibiyim" açıklamasını yapmıştı.
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Bunun üzerine tükenmişlik sendromu yaşadığı söylenen İlker Kaleli'nin ilişkiyi sonlandırdığı konuşuluyor.