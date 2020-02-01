Burçlara göre hediye önerileri (14 Şubat 2020 Sevgililer Günü)

TERAZİ

Yönetici gezegeni Venüs’tür…Venüs ikili ilişkiler, romantiklik, güzellik, incelik, estetik ile ilgili konuları yönetir. Terazi sevgilinize alabileceğiniz en ideal hediyelerden biri onun estetik kaygılarına hizmet edecek bir hediye olabilir. Terazi kadınları için cilt bakım kremleri, parfüm, o en sevdiği ayakkabı, en almayı arzu ettiği o elbise harika bir hediye olabilir. Terazi erkekleri için de o en beğendiği bileklik, saat, parfüm veya tam da tarzı olan o kıyafet olabilir. Romantik, mum ışığındaki yemek organizasyonunu da unutmayın..