Burçlara göre lezzet tercihleri

Terazi: Zeytinyağlı yaprak sarma, boyoz, kıymalı çiğ börek, Tarçınlı donut



Astrolojiye göre tam bir yemek tutkunu olan teraziler için her yemek onlara bir ziyafet. Her lezzete düşkün olsalar bile porsiyonlarını küçük tutmaya özen gösteriyorlar. Terazi burçlarının en çok sipariş ettikleri lezzetlere bakıldığında ise çeşitlilik dikkat çekiyor. Teraziler; en çok yaprak sarma, boyoz ve kıymalı çiğ böreği tercih ediyor. Tatlı tercihlerinde de farklı bir lezzete yönelen teraziler en çok tarçınlı donut sipariş ediyor.