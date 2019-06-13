Burçların babalarıyla ilişkileri

Doğum haritasında Güneş’in bulunduğu burç, kişinin varlığının fiziki planla bütünleştiği noktadır. Bu doğduğumuz ay ve güne bağlı olarak bir burçla sembolize edilir. Güneş’in astrolojideki temel rollerinden biri de bireyin babasıyla kurduğu bağın temsilciliğini üstlenmesidir. Zira her birey babası sayesinde bu yaşamdaki yolculuğuna adım atmıştır.

Bu minik astroloji bilgisinin ardından şimdi de burçların babalarıyla ilişkisini olan bu özel günde masaya yatıralım:

Doğal ısı ve ışık kaynağı Güneş tabii ki astrolojide Ateş elementine ait burçlarda kendini daha rahat ifade etme ve gösterme kapasitesi taşır. Yani Koç, Aslan ve Yay burcu Güneş’in sahip olduğu gücü etrafa yaymayı zorlanmadan başarır.