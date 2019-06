Burçların babalarıyla ilişkileri

Pratik, endişeli, mükemmeliyetçi, eleştirel, düzeni seven, hizmet odaklı Başaklar, hayatı kendine zorlaştırırken başkalarına kolaylık sağlamayı adeta ilke edinmiştir. Babaları da bu özellikleri taşıdığı için aralarında birbirlerini sık sık eleştiren bir iletişim tarzı olabilir. Çocuk babasının yaptığı eleştirileri kendi iyiliği için kullanmayı başarabilirse, aralarındaki ilişkiyi sevgi ve karşılıksız hizmet kavramıyla besleyebilir. Çalışkanlığının karşılığını elde eden baba, çoğu zaman iş hayatında ikinci adam olmakla yetinse de yanındaki liderlerin sağ kolu olmayı başaracaktır. Sağlık konularına duyarlı, faydalı olan her bilgiyi çevresiyle paylaşmayı seven Başak burcunun babası hayatını kolaylaştıracak her türlü hediyeyi beğenecektir. Aslında ruhunu dinlendirecek bir masaj ya da spa programı da ona için uygun olabilir. Sıkı bir eleştirmen olduğu için fikirlerini daha güçlü bir şekilde ifade etmesi için yazarlık kursu da alternatifler arasında yer alabilir.

Zihin, bilgi, akıl ve mantığın temsilcisi hava grupları eril olmakla beraber Ateşlerin tam karşısında durdukları için Güneşin güçlü ışığından her zaman faydalanamayabilirler. “Aklı bir karış havada” deyimi adeta onlar için söylenmiştir. Ama hava olmadan da diğer elementlerin yaşama şansı yoktur. Dolayısıyla duygu yerine düşüncelerle hareket etmek yaşamın temel fonksiyonlarındandır. Bu nedenle duygu ve akıl arasında denge kurmayı öğrenmek bu gruptaki burçların yaşam hedefi haline gelebilir.