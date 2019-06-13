Burçların babalarıyla ilişkileri
Gökyüzünün sonsuzluk içinde kaybolan bilmecesini Burç sembolizmiyle yorumlayan Astroloji, bu eylemi, Ateş, Toprak, Hava, Su Elementleri ile öncü, sabit ve değişken niteliklerden yararlanarak ifade etmiştir. Temelinde fiktif bir kavram olan burçlar bu sayede insanların birbirleriyle nasıl iletişim kuracağına biraz da mistik bir yaklaşımla ışık tutar. Merkezde bulunan bu ışığın temel kaynağı da tabii ki Güneş’tir. Astrolojide Güneş genel anlamda, kişilik, kimlik, yaşam amacı, bireyin varoluş biçimi gibi kavramları temsil eder. Bireyin eril tarafı, yani dünya üzerindeki varlığının somut göstergesidir. Kişi bu sayede “Hayattan ne istiyorum? Hedefim Nedir?” sorularına cevap arar. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1
Doğum haritasında Güneş’in bulunduğu burç, kişinin varlığının fiziki planla bütünleştiği noktadır. Bu doğduğumuz ay ve güne bağlı olarak bir burçla sembolize edilir. Güneş’in astrolojideki temel rollerinden biri de bireyin babasıyla kurduğu bağın temsilciliğini üstlenmesidir. Zira her birey babası sayesinde bu yaşamdaki yolculuğuna adım atmıştır.
Bu minik astroloji bilgisinin ardından şimdi de burçların babalarıyla ilişkisini olan bu özel günde masaya yatıralım:
Doğal ısı ve ışık kaynağı Güneş tabii ki astrolojide Ateş elementine ait burçlarda kendini daha rahat ifade etme ve gösterme kapasitesi taşır. Yani Koç, Aslan ve Yay burcu Güneş’in sahip olduğu gücü etrafa yaymayı zorlanmadan başarır.
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2
Astrolojinin yaramaz çocuğu Koçlar, babalarının cesur, dürüst, güvenilir, mücadeleyi seven, fikirleri için savaşmaya hazır, yoktan var eden, korkusuz ve çocuksu tavırlarından etkilenirler. O yüzden birbirleriyle sık sık çatışmaya girseler de fikir ayrılıkları sabun köpüğü gibi kısa bir sürede ortadan kalkar. Koçlar için babaları, otoriteden çok, samimi bir arkadaştır. O yüzden Babalar Günü’nde bir Koç’un babasına vereceği en güzel hediye, yeni açılmış ama son derece popüler bir Steak House’da keyifli bir yemek olabilir. Birbirlerine ayıracak kısa, ama kaliteli zaman ikisini de mutlu etmeye yetecektir. Zira aralarındaki söz düellosu hiç bitmese de asla uzun süre küs kalmayı beceremezler.
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3Yeme, içme, keyif yapma ve huzurlu bir yaşam için tüm servetini akıtmayı göze alan Boğalar, tabii babalarıyla da bu değerleri paylaşmaya çok hazırdırlar. Toprak elementinin getirdiği dişi enerji sayesinde, toprağı ekip biçme, organik gıdalara yönelme ve hayatın küçük zevklerinden mutluluk duyma Boğaların vazgeçilmez özellikleri arasındadır. Ayrıca güzel sanatların her dalıyla yakından ilgilidirler. Babaları eğer aşçı değilse, mimar, müzisyen, seramik sanatçısı ya da herkesi yuva sahibi yapan bir emlakçı olabilir. Boğaların baba çocuk ilişkisinin temelinde güven yatar. Düzeninden çıkmak istemeyen görünüşte tembel ama aslında son derece pratik zekaya sahip bu burcun babasına verilebilecek en güzel hediye 1 dilim leziz çikolatalı pastayla son bulan, ünlü bir lokantada yenecek akşam yemeği olacaktır. Fakat değerli bir sanatçıya ait bir sanat eseri de günün anlamına damga vurabilir.
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4
Yazın müjdecisi Haziran’ın sahibi İkizler, ilgi duysun duymasın her konuda bilgi sahibi olmaya bayılırlar. Adeta iletişimin merkez üssü gibidirler. Her türlü kitle iletişim araçlarından haberleri vardır. Aynı anda iki farklı grubun sözcülüğünü üstlenebilirler. Ayaklı kütüphane tanımlaması onlar için çok uygundur. Yüzeysel de olsa bilginin hakkını veren ve daima taze ve genç bir ruha sahiptirler. İkilemlere düşmezlerse hayatın sempatik, neşeli, sosyal dinamiklerinden verimli bir şekilde faydalanırlar. Böyle bir tablo karşısında da babalarıyla 40 yıllık arkadaşmış gibi ilişki kurarlar. Bazen baba kendilerinden bile daha çocuk ruhlu olabilir. Fiziksel ve ruhsal olarak hiç yaşlanmayı kabul etmeyen bu burcun babaları çocuklarını fikir ve bilgiyle beslemeyi sever. O yüzden bir sinema bileti, tenis eğitimi ya da dans kursu veya bir seyahat organizasyonu şahane bir hediye olacaktır.
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5
Kıyı sularda gezinmeyi seven Yengeçler tehlikeyi sezdiğinde yan yan kaçmayı tercih eder. Bu da temkini elden bırakmak istememelerinden kaynaklanır. Besleyip büyütmek, koruyup kollamak, şefkat göstermek en temel özelliklerindendir. Yemek pişirmek ve herkesi doyurmak isterler. Anaç yapılarıyla anılarla yaşamayı severler. Bu durumda Yengeç burçlarının babaları adeta anne gibi çocuklarını kanatları altına almak ister. Aşırı korumacı olabilirler. Ailenin eskiden taşıdığı değerleri bir mücevher gibi saklamak isterler. O yüzden anı biriktirmekten hoşlandıkları için onlara alınacak hediye çoktur. Her şeyden önce aileyle beraber geçirilen bu günü asla unutmazlar. Babalarıyla katılacakları bir yemek atölyesi aktivitesi onların hafızasında yer eder. Beslemekten zevk aldıkları için bir evcil hayvanla da şaşırıp mutlu olabilirler.
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6
Sönmeyen ateşin temsilcisi Aslanlar, için babaları zaten hayattaki en değerli varlıktır. Aslan burcu astrolojide “baba” figürüyle özdeşleşir. Babasıyla gurur duyan bu burç, ona layık olmaya çalışacak ve daima babadan övgü bekleyecektir. Tanınmış, topluma mal olmuş babanın sevgisi bazen Aslan burcuna yetmeyecektir. O nedenle Babalar Günü gibi özel bir günde hayattaki en değerli varlığı için elinden geleni esirgemeyecek ve eğlencenin ön planda olduğu unutulmaz bir günün mükemmel organizasyonunu planlayacaktır. Aslanlar sosyalleşmeyi sevdikleri için babalarının en sevdiği kişileri bir araya toplayarak bu günü kalabalık bir şekilde kutlayabilirler. Tabii bugüne özel seçilen hediye de sıradan olmamalı ve marka değeri taşımalıdır.
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7
Pratik, endişeli, mükemmeliyetçi, eleştirel, düzeni seven, hizmet odaklı Başaklar, hayatı kendine zorlaştırırken başkalarına kolaylık sağlamayı adeta ilke edinmiştir. Babaları da bu özellikleri taşıdığı için aralarında birbirlerini sık sık eleştiren bir iletişim tarzı olabilir. Çocuk babasının yaptığı eleştirileri kendi iyiliği için kullanmayı başarabilirse, aralarındaki ilişkiyi sevgi ve karşılıksız hizmet kavramıyla besleyebilir. Çalışkanlığının karşılığını elde eden baba, çoğu zaman iş hayatında ikinci adam olmakla yetinse de yanındaki liderlerin sağ kolu olmayı başaracaktır. Sağlık konularına duyarlı, faydalı olan her bilgiyi çevresiyle paylaşmayı seven Başak burcunun babası hayatını kolaylaştıracak her türlü hediyeyi beğenecektir. Aslında ruhunu dinlendirecek bir masaj ya da spa programı da ona için uygun olabilir. Sıkı bir eleştirmen olduğu için fikirlerini daha güçlü bir şekilde ifade etmesi için yazarlık kursu da alternatifler arasında yer alabilir.
Zihin, bilgi, akıl ve mantığın temsilcisi hava grupları eril olmakla beraber Ateşlerin tam karşısında durdukları için Güneşin güçlü ışığından her zaman faydalanamayabilirler. “Aklı bir karış havada” deyimi adeta onlar için söylenmiştir. Ama hava olmadan da diğer elementlerin yaşama şansı yoktur. Dolayısıyla duygu yerine düşüncelerle hareket etmek yaşamın temel fonksiyonlarındandır. Bu nedenle duygu ve akıl arasında denge kurmayı öğrenmek bu gruptaki burçların yaşam hedefi haline gelebilir.
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8
Kışın en soğuk ayında dünyaya gözünü açan Kovalar, adeta başka gezegenden buraya ziyarete gelmiş gibidirler. Orijinal, aykırı ve standarttan farklı olmak en temel özellikleri arasında yer alır. Organize etmeyi, toplulukları yönetmeyi severler ama bir yandan da kalabalıklar içinde kendilerini yalnız hissederler. Çünkü düşünce tarzları kolay kolay herkesle uyuşmaz. İşte bu nedenle babalarıyla ilişkileri de herkesten farklıdır. Çünkü klasik baba imajına uymayan birini baba olarak seçmişlerdir. Hatta babaları sürekli yanlarında olmayabilir. İlişkileri uzak ve soğuktur ya da tamamen özgürlüğe dayalı iki arkadaş gibidirler. Yeniliklere açık, farklı olan her şeye ilgi duyan Kova burcunun babasına verilecek en güzel hediye teknolojinin son harikası bir cep telefonu ya da herhangi elektronik bir alet olabilir. Model uçaklar ve arabalar da onun ilgisini çeker. Kovaların babaları eğer pilot değilse, mühendis, dj, siyasetçi ya da dernek başkanı olabilir.
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9
Suların en bilinmez derinliklerinin temsilcisi Akrepler hayatta zoru başarmayı hedeflerler. Kriz yönetmek onlardan sorulur. Zorlu görevlerin insanıdırlar. Çamurlu suları, filtreleyip arındırmayı severler. Sırları bir dedektif edasıyla açığa kavuştururlar. Fazla ışık almayan, loş ortamlar tam onlara göredir. Bu nedenle Güneş’in parlak ışığı onlara fazla güçlü gelebilir. Fakat dişil ile eril enerjiyi adeta bir atom parçacığı içinde dengelemeyi başarırlar. Babaları da bu stratejik güce sahiptir. Aralarında hep bir bilinmezlik olsa da baba çocuk ilişkisinde birbirlerine güven duymaya önem verirler. Baba hayatı boyunca tehlikeli, zorlu ortamlarda bulunmuş olabilir. Çocuğuna her koşulda korkusuz olmayı öğretmek isteyecektir. Dedektiflik roman ve filmleri günün hediyesi için uygun bir seçim olacaktır. Ayrıca eskiye ışık tutan bir müze bileti de hediye için iyi bir fikir olabilir.
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10
Ateşlerin macerayı seven delikanlısı Yaylar, babalarını, onlara daima neşe veren, yeni bilgilerin ışığında farklı kültürlerle buluşturan, merak duyacakları yeniliklerin peşinden koşmalarına imkan tanıyan, arkadaş kadar yakın bir öğretmen olarak görürler. Babalarıyla ilgili en önemli sıkıntıları seyahatler nedeniyle birbirlerini çok görememek olabilir. Topluma mal olmuş baba figürü çocuğa ayıracak vakit bulmakta zorlanacaktır. Babalar Günü’ne özel en güzel hediye birlikte yapacakları uzun bir yolculuğun habercisi uçak bileti olacaktır. Zaten bu gezi sonrasında yeni keşfedilen yerleri çok beğenip bir yıl içinde oraya taşınmaya bile karar verebilirler. Sportmen, centilmen, esprili herkesle kolay dost olabilen Yay burçlarının babasının tek kusuru doğru bildikleri gerçekten kolay vazgeçmemeleri olacaktır. Bu kusur kendilerini hayatın zorluklarına karşı göğüs germeyi başaran profesör yapar.
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11
Aile geleneklerini öncülükle koruyup gelecek kuşaklara taşıyan Oğlaklar temelde dişi enerjiye sahiptirler. Zaten “Güneş'in ışığının en zayıf olduğu kış ortasında yaşama “Merhaba” derler. Ailede öğrenilen değerlerin sürdürülüp, kuşaktan kuşağa aktarılması onlar için son derece önemlidir. Aileye layık olmaya çalışan kurumsal hayatın güçlü kimliği babalarıyla mesafeli ve kuralcı bir ilişki içinde olurlar. Zira baba, çocuğuna karşı, ailesini geçindirmek için işine adamış, ciddi, kontrolü elden bırakmayan ve hayata karşı daima temkinli olmayı seven kuralcı ve başarı odaklı bir imaj çizer. Kazanılan paradan ziyade sahip olunan ünvan önem taşır. Az ile yetinmeyi öğrenen Oğlakların babalarıyla olan ilişkisi 30 yaşından sonra daha yerine oturur. Bu güne özel en güzel hediye yıllar öncesinde çekilmiş ve çekmecede unutulmuş bir aile fotoğrafının süslediği nostaljik bir resim çerçevesi olabilir.
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12
Kışın en soğuk ayında dünyaya gözünü açan Kovalar, adeta başka gezegenden buraya ziyarete gelmiş gibidirler. Orijinal, aykırı ve standarttan farklı olmak en temel özellikleri arasında yer alır. Organize etmeyi, toplulukları yönetmeyi severler ama bir yandan da kalabalıklar içinde kendilerini yalnız hissederler. Çünkü düşünce tarzları kolay kolay herkesle uyuşmaz. İşte bu nedenle babalarıyla ilişkileri de herkesten farklıdır. Çünkü klasik baba imajına uymayan birini baba olarak seçmişlerdir. Hatta babaları sürekli yanlarında olmayabilir. İlişkileri uzak ve soğuktur ya da tamamen özgürlüğe dayalı iki arkadaş gibidirler. Yeniliklere açık, farklı olan her şeye ilgi duyan Kova burcunun babasına verilecek en güzel hediye teknolojinin son harikası bir cep telefonu ya da herhangi elektronik bir alet olabilir. Model uçaklar ve arabalar da onun ilgisini çeker. Kovaların babaları eğer pilot değilse, mühendis, dj, siyasetçi ya da dernek başkanı olabilir.
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13
Suların en saf, en temiz, hayatı olduğu gibi sorgulamadan kabul eden burcu Balıklar, sığ sularda yüzerlerse çabuk avlanabilirler. Duygusal zekalarıyla maddi hayata adapte olmaları zordur. O yüzden maddi kayıplarla karşılaşabilirler. Mistik dünyanın kapıları onlar için daima açıktır. Sezgiler ve hisler sayesinde hayatın akışına ayak uydururlar. Felsefi konulara inançları onları diğer herkesten farklı kılar. Rüyalarının ve hayallerinin peşinden gitmek en çok onlara yakışır. Ritim duygusu geliştiği için, müzikle yakından ilgilenebilirler. Şiirler ve şarkı sözleri onların kalemiyle hayat bulur. Resim yapmak, renklerle çalışmak vazgeçilmezlerindendir. Ayrıca sinema gibi sanat dalları da Balık burcuna yakışan mesleklerdendir. Balık burcunun babası da klasik olmaktan çok duygularına sahip çıkan bir kimlik taşır. Sanat gözü yüksek bir insandır. Tek kusuru hayatındaki bağımlılıklar olabilir. Bu da sağlığını uzun vadede olumsuz etkiler. Günün hatırası olarak bu burcun babasına bir resim kursu ya da mistik ögeler taşıyan bir grup çalışması hediye edilebilir.