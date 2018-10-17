Burcu Binici de akıma uydu (Ünlülerden bornozlu paylaşımlar)
Makyajsız fotoğraflar ve 'Falling Stars' (yere düşme pozları) derken ünlüler arasında bir de bornozlu fotoğraf akımı başlamıştı. Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de rol alan oyuncu Burcu Binici de akıma katıldı.
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1Burcu Binici
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2Neslihan Atagül
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3Özge Ulusoy
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Özge Ulusoy
Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu.
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5Pınar Altuğ Atacan
Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan ve Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ Atcan, eşiyle birlikte sosyal medyadan bornozlu ve makyajsız bir fotoğrafını yayınladı.
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6Doukissa Nomikou Theodoridi
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Öykü Gürman
"Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı,konser öncesi hazırlık,bir “an” ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... "
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8Eva Longoria
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9Mine Tugay
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10Maria Pedraza
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11Didem Soydan
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12Iggy Azalea
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13Şeyma Subaşı
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14Tuba Ünsal
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15Hadise
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16Serenay Sarıkaya
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17Özge Ulusoy
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18Cindy Crawford
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19Burcu Esmersoy
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20Göksel
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21Hülya Avşar
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22Hülya Avşar
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23Aleyna Tilki
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24Aleyna Tilki
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25Bahar Candan