Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in Vietnam tatili

30 yaşındaki oyuncu Biricik daha önce verdiği bir röportajda yaşantısı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Kötü duygularla beslenip kafamda büyütmüyorum. Ben depresyondan bile sıkılırım. Beş-altı saati öyle geçireyim, hemen birini arar, bir organizasyon yapar, silkelenirim. Etrafımda da kötü enerji saçan biri varsa yardımcı olmaya çalışırım, olmuyorsa da kaçarım"