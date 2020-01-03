Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in Vietnam tatili
Oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin tatil için Vietnam'ı tercih etti. Ünlü oyuncu tatilden renkli kareleri sosyal medyadan yayınladı.
03.01.2020 - 08:08
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun'da rol alan Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ile Vietnam'a gitti.
Emre Yetkin'le 2016 yılında dünyaevine giren Biricik, Vietnam'da tarihi yerleri gezdi. Ünlü oyuncu tatil karelerini sosyal medyadan da yayınladı.
30 yaşındaki oyuncu Biricik daha önce verdiği bir röportajda yaşantısı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Kötü duygularla beslenip kafamda büyütmüyorum. Ben depresyondan bile sıkılırım. Beş-altı saati öyle geçireyim, hemen birini arar, bir organizasyon yapar, silkelenirim. Etrafımda da kötü enerji saçan biri varsa yardımcı olmaya çalışırım, olmuyorsa da kaçarım"
İşte ünlü oyuncunun Vietnam tatilinden yansıyan kareler...
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