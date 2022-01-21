Burcu Biricik'ten turizm sektörüne yatırım

Burcu Biricik Ayvalık’ta eşi Emre Yetkin ile butik otel açacağı haberlerini doğruladı. Biricik, "Öyle milyon TL harcadılar diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz" dedi.
32 yaşındaki oyuncu, "Bilmiyorum biliyor musunuz, ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu" diye konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ünlü çiftin, otelin bir odasını kendilerine ayırarak, yaz aylarında hem burada tatil yapıp hem de otelle ilgileneceği iddia edilmişti.
İşte Burcu Biricik gibi farklı sektörlere yatırım yapan ya da geçmişte yatırımlarıyla gündeme gelen isimler...
Usta sanatçı Coşkun Sabah, Magazin Noteri programında yumurta çiftliği kurduğunu açıklayarak, "Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik” dedi.
Çiftçilik belgesi de aldığını belirten 68 yaşındaki besteci ve söz yazarı, "Müzik sektörü her kriz ortamında. En büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım" şeklinde konuştu.
Sabah, "Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladık ve yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir’deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık” ifadelerini kullandı.
Meryem Uzerli, yaşadığı Berlin’de iki kafe açmaya hazırlanıyor. Yıllardır kafe işletme hayali olan oyuncu, Nosh Nosh adlı dükkanında atıştırmalıklar satacak. Çoğu vegan ve glutensiz olacak yiyecekler çeşidinde, çikolata, tatlı, dondurma ve Kolombiya kahvesi gibi ürünler bulunacak.
Yiyeceklerin bazılarını da kendisi yapacak Uzerli, “Çok mutluyum. Berlin’de iki mağaza açtıktan sonra bu özel konsepti bir sürü başka şehirlere taşımak istiyorum” şeklinde konuştu. Instagram’dan hazırlık aşamasındaki dükkanını paylaşan oyuncuya, tebrik mesajları yağdı.
Tuba Büyüküstün de ticarette hızlı olanlardan. Ünlü oyuncu anne ve babası ile birlikte kurduğu elektronik teknolojileri endüstriyel tartım sistemlerine yatırım yapıyor.
Hülya Avşar'ın spor salonuna yatırım yaptığı biliniyor.
Sertab Erener’in mortgage ve inşaat alanında uzman olan bir danışmanlık şirketi var.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, “Hayalimdi” diyerek açtığı kahve dükkanını kapattı. 2015 yılında Cihangir’de hizmete giren Not Just Coffee adlı mekan, kepenkleri indirdi. İkinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu şimdilerde yalnızca ailesine odaklandı.
Kenan İmirzalıoğlu parasını emlakta değerlendirenlerden. 44 yaşındaki oyuncu özellikle Cihangir’i tercih ediyor.
Ağabeyi İlkay Atagül ile Nişantaşı’nda lokmacı açan oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'nun yatırımı tutmadı. Posta'nın haberine göre evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül Doğulu lokmacıyı kapattı.
Kadir Doğulu ise konuyla ilgili “Biz o dükkânda sadece lokma yedik. Orası Neslihan’ın abisinin, biz sadece destek verdik ama evet maalesef ticaret bu bazen tutmuyor. Ağabeyi dükkânı kapatmak zorunda kaldı" dedi.
Yatırımını genellikle gayrimenkul sektörüne yapan Burak Özçivit ayrıca lokanta açarak yiyecek sektörüne girenlerden.
Oyuncu Alper Kul kazandığı paraları tarım sektörüne yatırıyor. Sanatçı'ın Balıkesir'de ceviz yetiştiriciliği yaptığı biliniyor.
Aranjör ve şarkıcı Sinan Akçıl, kazancını güzellik ve bakım sektörüne yatırmaya karar verdi. Akçıl, bir güzellik merkezinin şubelerini satın aldı.
Petekkaya'nın Beykoz ve çeşitli AVM'lerde kasap dükkanı var.
Oyunculuktan önce mağazasında ayakkabı satan Ozan Güven, bu mesleğinden vazgeçmedi. Güven'in farklı semtlerde ayakkabı mağazası var.
Daha önce bir ahşap fabrikasına yatırım yapan Necati Şaşmaz'ın hayvancılıkla da ilgilendiği biliniyor.
Kazandığı paranın önemli bir kısmını iş makinelerine yatıran Bülent Ersoy, bu makineleri müteahhitlere kiralıyor.
Yaklaşık 30 yıldır Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen İbrahim Tatlıses, birçok yatırımıyla medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Seyrantepe’de bir restoranı ve iş hanı olan Tatlıses’in Bodrum ve Kuşadası’nda birer oteli, solaryum salonu, marketleri ve taksi şirketi bulunuyor.
Ebru Gündeş’in yatırımları çok eskilere dayanıyor. Tekirdağ Muratlı’da bir çiftliği bulunan Gündeş
Cem Yılmaz otomobil ve sanat eserlerine yatırım yapanlardan
Tarkan da emlak yatırımı yapanlardan. Süperstar'ın yatırım yaptığı yerler arasında Tarabya Sümer Korusu, Arnavutköy, Beykoz ve Manhattan var.
Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul’da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.