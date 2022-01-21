Burcu Biricik'ten turizm sektörüne yatırım

Burcu Biricik Ayvalık’ta eşi Emre Yetkin ile butik otel açacağı haberlerini doğruladı. Biricik, "Öyle milyon TL harcadılar diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz" dedi.



32 yaşındaki oyuncu, "Bilmiyorum biliyor musunuz, ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ünlü çiftin, otelin bir odasını kendilerine ayırarak, yaz aylarında hem burada tatil yapıp hem de otelle ilgileneceği iddia edilmişti.







İşte Burcu Biricik gibi farklı sektörlere yatırım yapan ya da geçmişte yatırımlarıyla gündeme gelen isimler...