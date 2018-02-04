Burcu Esmersoy: Mutlaka bırakmalıyım (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

1 BURCU ESMERSOY Burcu Esmersoy, ALEM Dergisi’nin sorularını yanıtladı. Esmersoy, Değiştirmek istediği özelliği sorulunca şöyle yanıt verdi: "Stresli olduğumda tırnaklarımı yoluyorum, mutlaka bırakmalıyım"

2 BERGÜZAR KOREL Yemek ve deniz konusunda bazı komik takıntıları olduğunu söylüyor. Korel takıntılarını şöyle anlatıyor: "Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela, pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem, kimse dolmanın içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmam, diplerde dolanırım ama yosuna basamam. Böyle birbirini tutmayan dünya komiği takıntı adı altında alışkanlıklar diyelim."

3 KIVANÇ TATLITUĞ Ünlü oyuncunun böcek veya yükseklik gibi bir korkusu yok. Tatlıtuğ'un en korktuğu şey ise yalnız kalmak.

4 BEREN SAAT Ünlü oyuncu, her kadın gibi en büyük korkusunun taciz edilmek olduğunu söylüyor.

5 MURAT BOZ Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyan Murat Boz yiyememesi durumunda gözlerinin yaşardığını söylüyor. Bu durumu öğrenen hayranlarının sahneye elma atması sonucunda ise zor durumda kaldığını ve takıntısının artık korkuya dönüştüğünü ifade ediyor.

6 ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Ünlü oyuncu evde açık kalan dolap kapaklarından korkuyor ve kapatmadan asla uyuyamadığını söylüyor.

7 NAOMI CAMPBELL Germofobik (mikroplardan korkan) olan ünlü model Naomi Campbell, söz konusu hijyen olunca sınır tanımıyor. Uçağa ameliyat maskesi, tek kullanımlık eldiven ve antinbakteriyel mendiller kullanarak biniyor. Uçakta koltuğunu, kemerini, yemek tepsisini temizledikten sonra oturuyor. Yaptığı son sosyal medya paylaşımında, maskesiyle verdiği poz, germofobik Naomi’yi gözler önüne serdi.

8 JOHNNY DEPP ABD'li yıldız çocukların çok sevdiği palyaçolardan hoşlanmıyor. Palyaçolar gibi yapay ve ani hareketlerde bulunan her şeyden korktuğunu ifade ediyor.

9 MADONNA ABD'li şarkıcı gök gürültüsü ve yıldırımdan korkuyor. Ünlü yıldızın en ilginç korkusu ise DNA'sı. DNA'sının çalınmasından korkan Madonna, yanında bir sterilizasyon ekibiyle dolaşıyor.

10 HAZAL KAYA Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hazal Kaya bir dergiye verdiği röportajda batıl inançları olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncu sirkeyle yıkandığını hatta köpekleri de sirke ile yıkayıp, evi sirke ile sildiğiniz söyledi. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden oyuncu, gücüne inandığı adaçayını yaktığını ve içtiğini açıkladı.

11 LEONARDO DICAPRIO Hollywood oyuncusu kapalı alanlardan korktuğunu söylüyor.

12 JUSTIN TIMBERLAKE ABD'li pop şarkıcısı örümcek ve köpek balığından korkuyor.

13 ADELE İngiliz şarkıcı Adele henüz 9 yaşındayken bir martının, elindeki dondurmayı aldığını ve o günden beri martılardan korktuğunu söylüyor.

14 RIHANNA Barbadoslu şarkıcının en büyük korkusu balıklar ve yosunlar. Denize girince, deniz canlılarıyla karşılaşma fikri dahi ünlü yıldızı korkutmaya yetiyor.

15 NICOLE KIDMAN Avustralyalı oyuncu, söz konusu kelebekler olunca çok korkuyor. Ünlü yıldız, American Museum of Natural History'de kelebeklerle dolu odaya girerek korkusunu yenmeye çalışsada başarılı olamadığını söylüyor.

16 BILLY BOB THORNTON Angelina Jolie'nin esli eşi Billy Bob Thornton, antik mobilyalardan nefret ediyor. Ünlü oyuncu ve müzisyen onların etrafında nefes alamadığını hatta yemek bile yiyemediğini söylüyor.

17 MUSTAFA SANDAL Sandal'ın en büyük korkusu trafik sırasında tüp kamyonetlerinin arkasında yer almak. Ünlü şarkıcı, seyir halindeyken bu durumla karşılatığında aracını kenara çekip, kamyonetin geçmesini beklediğini söylüyor.

18 JENNIFER ANISTON Sinema ve dizi oyuncusu olan Jennifer Aniston yükseklikten korkuyor. Bu korkusu sebebiyle uçak yolculuklarının zorlu geçtiğini de dile getiriyor.

19 TOBEY MAGUIRE "Örümcek Adam" filminin serisiyle ünlenen ABD'li oyuncu, yüksekten ve örümceklerden korkuyor.

20 FUNDA ARAR Ünlü şarkıcı, bazı şeylerin yerini uğursuzluk getirir diye değiştiremiyor. Arar, kötü bir şey yaşadığında tarihini dile getirirse aynı şeyin tekrar yaşanmasından korkuyor.

21 UMA THURMAN ABD'li model ve oyuncunun kapalı alan korkusu var. Ünlü yıldız, "Kill Bill" filminde tabut sahnesi çekimi sırasında çok zor anlar yaşadığını dile getiriyor.