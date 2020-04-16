Burcu Esmersoy'un karantina günleri

16.04.2020 - 10:09
Evde en çok ne yapıyorsunuz?
Sanırım günde 80 kez elimi yıkıyor ve sürekli temizlik yapıyorum. Tüm önlemlerime rağmen ellerim çatladı.
Hangi kitapları okuyor, ne izliyorsunuz?
Momo’yu tekrar okuyorum. Böyle günlerde moral veriyor. Bir de Amerika’da yayınlanan Back with The Ex (Eski Sevgilime Döndüm) adlı reality-show’u izledim. Gerçekten de doğru, eski sevgiliyle yeniden aşk olmaz.
Evde ‘hedefler’ listesi yaptınız mı?
Yapmaz mıyım? Tüm dolapları temizledim, ütüleri bitirdim, çekmecelerimi düzenledim. Buzdolabı ve ecza dolabımı yeniden elden geçirdim.