Burcu Esmersoy'un karantina günleri

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Yeniköy'deki bir markette objektiflere yansıdı. Peki ama "Yine aynı yerde çekiyorsunuz" diyerek gülen Esmersoy'un karantina günleri nasıl geçiyor?

16.04.2020 - 10:09

Burcu Esmersoy, önceki gün Yeniköy'deki bir markette görüntülendi. Esmersoy, çıkışta kendisini çeken muhabirleri görünce "Yine aynı yerde çekiyorsunuz" diyerek güldü. Elindeki poşeti havaya kaldırarak gazetecilere poz veren Burcu Esmersoy, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
Her gün 30 dakikasını temizliğe ayıran Burcu Esmersoy'un karantina günleri nasıl geçiyor? İşte Posta'nın haberine göre ünlü sunucunun sosyal izolasyon günleri... 

Karantina sürecinizde neleri keşfettiniz?

Kendime ve sevdiklerime hiç kaliteli vakit ayırmadığımı fark ettim. Onları her gün görüntülü arayıp soruyorum. Bir de gün içinde yüzüme çok dokunuyormuşum. Bunu fark edip kestim.

Evde en çok ne yapıyorsunuz?

Sanırım günde 80 kez elimi yıkıyor ve sürekli temizlik yapıyorum. Tüm önlemlerime rağmen ellerim çatladı.

Yeni günlük rutininiz ne?

Her zamanki gibi 06.30’da uyanıyorum. Sporu eve taşıdım. Buna kahvaltı ekledim. Daha sağlıklı beslenip çok su tüketiyorum.




Hangi kitapları okuyor, ne izliyorsunuz?

Momo’yu tekrar okuyorum. Böyle günlerde moral veriyor. Bir de Amerika’da yayınlanan Back with The Ex (Eski Sevgilime Döndüm) adlı reality-show’u izledim. Gerçekten de doğru, eski sevgiliyle yeniden aşk olmaz.


Evde ‘hedefler’ listesi yaptınız mı?

Yapmaz mıyım? Tüm dolapları temizledim, ütüleri bitirdim, çekmecelerimi düzenledim. Buzdolabı ve ecza dolabımı yeniden elden geçirdim.

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