Burcu Esmersoy'un karantina günleri

Hangi kitapları okuyor, ne izliyorsunuz?



Momo’yu tekrar okuyorum. Böyle günlerde moral veriyor. Bir de Amerika’da yayınlanan Back with The Ex (Eski Sevgilime Döndüm) adlı reality-show’u izledim. Gerçekten de doğru, eski sevgiliyle yeniden aşk olmaz.







Evde ‘hedefler’ listesi yaptınız mı?



Yapmaz mıyım? Tüm dolapları temizledim, ütüleri bitirdim, çekmecelerimi düzenledim. Buzdolabı ve ecza dolabımı yeniden elden geçirdim.