Burcu Kara: Çıldırma noktasına geldim

1 Altı ay önce anne olan Burcu Kara, YouTube kanalında, ‘Hamileliğimde En Çok Duyduğum Cümleler’ konu başlığıyla takipçilerine önerilerde bulundu. Oğlu Ali’nin odasında kamera karşısına geçen Kara, “Annemden mi, yoksa kayınvaliden mi başlasam? Hamilelik sürecinde, etrafta büyükler belirir" dedi.

2 38 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri dile getirdi: "Gerekli, gereksiz bilgilerle kafamızı çorba ederler. O tavsiyelerin, önerilerin ve yaşanmışlıkların anne adaylarına hiçbir faydası yok. Her insan aynı değil, ne olur yapmayın. İnsanları rahat bırakın."

3 "İyi bir şey yapıyorum derken, annenin ve bebeğinin sağlığına ne kadar etki ettiğinizin farkında olmayabilirsiniz. Bende çok şey yaşadım ve çoğu zaman, ‘Sus ve sana ne’ demek istedim ama diyemedim”

4 “Emzirme döneminde 15 kilo alırsın” sözlerini sık sık duyduğunu söyleyen Kara, “Çok sabır sınavlarından geçtim. Garip paranoyalardan uzak olalım. Anne adayları, insanları kıracağım diye sabretmeyin. Doğumdan önce set koyun, yoksa çocuk olduktan sonra daha yorucu şeyler başlıyor” şeklinde konuştu.

5 Hamileliğin son ayında kilo alacaksın diyenlere ise Kara, “100 kilo olsam mutlu mu olacaksın? Sen kilo aldın diye, neden biz alalım? Bazen çıldırma noktasına geldim” açıklamasını yaptı.