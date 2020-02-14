Burcu Kara: Hiç bir ticari gün bizi satın alamaz, akşama bulgur pilavı var evde (Ünlülerden Sevgililer Günü mesajları 2020)

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Ünlü isimler de mesajlarıyla Sevgililer Günü'nü kutluyor. Kimi eşi kimi sevgilisi kimi ise çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. İşte ünlü isimlerden 14 Şubat paylaşımları...

BURCU KARA



"Hiç bir ticari gün bizi satın alamaz aşkım. Akşama bulgur pilavı var evde, tüm kalbimle bekliyorum."







CANER ERKİN



"Kadınım"







BURÇİN ORHON



"Nostaljik bir fotoğraf ile tüm sevenlerin bugününü, yarınını ve tüm beraber geçen günlerini kutluyorum."









DOĞA RUTKAY



"Zor, bazen imkansız, saçma ve sahiden gereksiz bir durumu bile keyifle yaşanır hale getirmek seninle çok güzel! Mesela ; onca sıcak sıcak oturulabilecek yer varken; deli bir rüzgar ve buz gibi bir havada, beraber yaşanacak ve unutulmayacak o beş dakika için, bir Portekiz lokantasının terasında ıslak ve denizden tuzlanmış sandalyeleri çekip okyanusa bakarken elele oturmak gibi! Sevgililer günü bahane! Seninle her gün şahane!"







ASLI KIZMAZ



"Bayılırım özel günlere, para tuzaklarına düşmeden tatlı tatlı kutlanması, herkesin hayattan darlandığı anlarda miss gibi geliyor... sabah uyanınca “happy valentines day koçero!” Diye birinin sizi öptüğünü düşünsenize o gün nasıl kötü geçebilir ki. Herkesin aşkına kimsenim karışmadığı, sevenlerin kavuştuğu şahane bir gün olsun!..."

CEM DAVRAN



"1989... Gününüz kutlu olsun bakalım."









DERYA ŞENSOY



"Bize her gün Valentine’s"







PINAR ALTUĞ



"Sevgililer Günümüz kutlu olsun"







LARİSSA GACAMER



"Sevgililer günümüz kutlu olsun"









ALP KIRŞAN



"Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, ömrümüzün sonuna kadar hep ilk gün gibi sevgili gibi heyecanla el ele tutuşmak heyecanlandırsın bizi seni seviyorum..."







