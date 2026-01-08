Burcu Kara ilk kez anlattı. Eşi Fırat Parlak'tan nasıl evlilik teklifi aldı?
08.01.2026 09:26
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Burcu Kara, "Empati" programına konuk oldu. Yönetmen Fırat Parlak ile evli olan Kara, nasıl evlilik teklifi aldığını seneler sonra ilk kez anlattı.
"Haziran Gecesi", "Elveda Derken", “Kördüğüm”, “Romantik Komedi" gibi yapımlarla tanınan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Kara, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Armutlu'da geçen çocukluğundan ve Fırat Parlak ile mutlu ailesinden bahseden Burcu Kara, ünlü yönetmenin kendisine nasıl evlenme teklif ettiğini ilk kez anlattı.
"RÜYA GİBİ BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM"
“Çok güzel bir çocukluk geçirdim" diyen Burcu Kara, “Anne babam da kendi köylerinin okuyup öğretmen olmuş çocuklarıydı. İki aile de zeytinci aynı zamanda, biz de hala ilgileniyoruz eşimle. Hiçbir zaman kırılgan bir kız çocuğu olmadım. Yakın arkadaşlarım da hep erkekti. Rüya gibi bir çocukluktu” ifadelerini kullandı.
Hep doğallığın peşinde olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Elimizi hiç topraktan çekmiyoruz. Memleketim yakın olduğu için çok sık gidiyoruz, bazen günübirlik bile gidiyoruz” diye konuştu.
"İLK ÖĞRETMENLERİM ANNEM VE BABAMDI"
Okul yıllarını da anlatan Kara, “Annem benim ilk öğretmenimdi. Ben 4 yaşındayken, annem ilkokul birleri okutuyormuş, ben de onunla gidip geldiğim için okuma yazma öğrenmişim. Erken okula kayıt edilip başlayınca da ilkokulu 9 yaşında bitirdim. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfta da öğretmenim babamdı. Hem evde hem okulda onlarla olmak oldukça zordu” dedi.
Babasından da bahseden ünlü isim, “Babamın çok iyi bir kalbi vardır ama yanlışa hiç tahammülü yoktur. Fırat, babamı tanıdıktan sonra “Sana çok aşıktım ama babanı tanıyınca sana daha da hayran oldum” diyor hep. Çocuklar ailelerinin yanında şımarabilmeli çünkü çocuğun hata yapma lüksü ve güvenli alanı olmalı” diye konuştu.
“Ben Armutlu’da dikkat çekmeden büyümeye çalıştım” diyen Kara, “Geçmişe hiç bakmam çünkü o durum, şu anı da kaybettiriyor. Şu anki halimi çok seviyorum ve o günler beni buraya getirdi” ifadelerini kullandı.
Başak adında bir kız kardeşi olduğunu söyleyen Burcu Kara, abla olmanın sorumluluğunu küçük yaşta aldığını “Annem eve gelene kadar kardeşime bakıyordum” diye anlattı.
Ortaokul sonrası konservatuvar okumak istediğini ancak babasının bunun bir heves olduğunu düşündüğü için izin vermediğini belirtti.
Üniversite sonrası yatırım uzmanlığı yaptığını ama çok mutsuz olduğunu söyleyen Burcu Kara, “Eskişehir’de ekonomi okurken yerel bir kanalda sunuculuğa başladım. Ama Bursa’ya dönünce hayatım bambaşka oldu. O mutsuzluğu kırmak için İstanbul’a gidip sıfırdan bir hayat kurdum” şeklinde kariyer yolculuğunun başladığını anlattı.
"EŞİMİN BANA AŞKINDAN ÇOK EMİNİM"
Yönetmen ve yapımcı Fırat Parlak ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Burcu Kara, “Eşimin bana olan aşkından çok eminim. O her eve geldiğinde de hala kalp atışım hızlanıyor” dedi.
Eşinden de bahseden ünlü isim, “Fırat hayatımda tanıdığım en iyi insan ama şeker hastası. Bu sebeple bazen çok çabuk sinirlenebiliyor” diye konuştu.
"ÇOK BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAPTI"
“Fırat’la nasıl tanıştınız?” sorusuna yanıt veren Burcu Kara, “Bir reklam için aramıştı beni. Ama Fırat’ın Arkadaşım Hoşgeldin’deki ses olduğunu bilmiyordum. Daha önce de birkaç programda falan karşılaşmışız. İlk görüşte aşk ikimizde de oldu. Hatta Fırat, o niyetle işi de bahane ederek beni aramış" dedi.
Nasıl evlilik teklif aldığını da ilk kez anlatacağını söyleyen Kara, “Çok büyük bir sürprizle evlilik teklif etti. Kardeşim, onun eşi, ben ve Fırat tekneyle adaya gittik. Biraz keyif yaptık, yemek yedik falan. Sonra sahil güvenlik, polis gibi küçük bir kayık yanaştı. Kimlik sordular bize. ‘Evli misiniz?’ falan diye sorunca da ben sinirlenmeye başladım" dedi.
Sonrasında tekneden çello ve keman çıktığını ifade eden ünlü isim, “Meğer onlar Fırat'ın prodüksiyon şirketinden çocuklarmış. Birden çocuklar üzerlerindekileri çıkardılar, çiçekler, konfetiler... Fırat yüzüğü çıkardı ve ‘Evlenelim o zaman’ dedi. Bir yandan çok şaşırdım, bir yandan ağladım. Teklif sonrası Sarıldım Fırat’a, devamında da kutladık” şeklinde konuştu.
"ANNELİK ÇOK GÜZEL AMA HEP TOZPEMBE DEĞİL"
Ali ve Can adından iki çocuğu olan Burcu Kara, “Anne olmak çok güzel bir şey, muazzam bir duygu. Hep tozpembe bir şey de değil, çok zor ve çok büyük bir sorumluluk. Senin hayatını da sekteye uğratan, bölünüyorsun tabi ki. Bizim çocuklarımız hiç uyumayan çocuklar, bu konuda şanssızız” dedi.
Burcu Kara, Taylan'ın “Senin ailenle şimdiki ailen yapı olaral birbirine benziyor mu?” sorusuna da şu cevabı verdi:
“Biz çocuklarımızla daha çok konuşuyoruz tabi ki. Annemle babamı anlatıyorum ama onlara kızmıyorum. Onlar da kendi hikayelerini muhteşem bir şekilde yazmışlar. Annemle babamla ilişkimize göre, biz daha kucaklayıcıyız çocuklarımıza karşı.”
"KENDİ PROJELERİMİZE DÖNÜYORUZ"
Çalıştığında çok daha düzenli ve disiplinli olduğunu belirten Burcu Kara, uzun süredir uzak olduğu ekranlara döneceğinin de sinyallerini verdi. 45 yaşındaki oyuncu, “Yeni yılla birlikte kendi projelerimize dönüyoruz” dedi.