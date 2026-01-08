Burcu Kara ilk kez anlattı. Eşi Fırat Parlak'tan nasıl evlilik teklifi aldı?

“Çok güzel bir çocukluk geçirdim" diyen Burcu Kara, “Anne babam da kendi köylerinin okuyup öğretmen olmuş çocuklarıydı. İki aile de zeytinci aynı zamanda, biz de hala ilgileniyoruz eşimle. Hiçbir zaman kırılgan bir kız çocuğu olmadım. Yakın arkadaşlarım da hep erkekti. Rüya gibi bir çocukluktu” ifadelerini kullandı.

Hep doğallığın peşinde olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Elimizi hiç topraktan çekmiyoruz. Memleketim yakın olduğu için çok sık gidiyoruz, bazen günübirlik bile gidiyoruz” diye konuştu.