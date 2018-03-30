Burcu Özberk ve Serel Yereli Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da
Zorlu PSM’de düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, 2’nci gününde de ilgi odağı oldu. Belma Özdemir, Deniz Berdan ile Begüm Berdan, Şebnem Günay ile Neslihan Çömez, Nihan Buruk, Mehtap Elaidi, Brand Who ve Atelier Kikala tasarımlarını sergiledi. Defilelerde oyuncu Burcu Özberk de podyumda yürürken finalde ise Serel Yereli şarkı performansı sergiledi.
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Deniz Berdan ve kızı Begüm Berdan’ın 80 ve 90’lı yıllardan esinlenerek hazırladığı “Kendin olmanın güzelliğini keşfet” temalı 45 parçalık kreasyon, Pepsi sponsorluğunda moda haftası kapsamında tanıtıldı. İnsanları içlerinde sakladıkları güçleri dışarı çıkarmaya davet eden kreasyon modaseverler tarafından tam not aldı. Sokak kültürüne gönderme yapan koleksiyonda üçgen kollar, rüzgarlık görünümlü elbiseler, eşofman kombinasyonları, saten elbiseler ön plana çıktı.
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Son olarak Direniş Karatay filminde rol alan Burcu Özberk de podyumda yürüyen isimler arasında yer aldı.
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Oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de dikkat çeken Serel Yereli defilenin finalinde şarkı söyledi.
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Defilede trans birey Onur Gökhan Gökçek de podyumda yürüdü.
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Defilede gazeteci Işın Görmüş’ün annesi Nuran Görmüş de podyuma çıktı.
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Erkek tasarım markası Brand Who, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da sonbahar-kış 2018-2019 koleksiyonunu tanıttı. “Meet The Locals” adını verdiği koleksiyonla marka, sade ve sportif şıklığı bir arada sundu. Tasarımlarda nakış işlemeler, slogan şeritler ve ekoseler dikkat çekti
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Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, sonbahar-kış 2018 kreasyonunu moda haftasının 2’nci gününde sergileyen isimlerdendi. Elaidi, koleksiyonunda Sevim adında bir kadının hayatının farklı dönemlerinden ve bu dönemlere dair formlardan ilham aldığını söyledi.
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Belma Özdemir, moda haftası kapsamında demi couture koleksiyonunu beğeniye sundu. Defilede Özdemir’in yakın dostu Sertab Erener de performans sergiledi. Üç farklı yabancı şarkı söyleyen Erener, konuklara müzik şöleni yaşattı.
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Karanlık koleksiyon Nihan Buruk, markası St. Nian ile “La Nuit” (Gece) koleksiyonunu sundu. Ağırlığı kadın olmak üzere 70 parçadan oluşan koleksiyona koyu renkli kumaşlar hakimdi. Defileyi Şeyma-Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Oğulcan Engin, Bafetimbi Gomis, Etel Baler, Özlem Güsar, Raisa Sason gibi iş, sanat, moda ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katıldı.