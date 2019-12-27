Burning Man'de kira krizi davalık oldu

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Black Rock Çölü'nde, 1986 yılından beri düzenlenen Burning Man Festivali organizatörleri, etkinlik için kendilerinden fazla para alındığı gerekçesiyle ilgili devlet kurumundan davacı oldu.
Festivalin düzenlenmesi için yetki veren kurum olan ABD Arazi Yönetimi Başkanlığı (U.S. BLM) davayı kaybederse milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalabilir.
Silikon Vadisi elitleri ve tanınmış kişileri bir araya getiren festivalin organizatörü Black Rock City LLC derneği, 13 Aralık'ta Washington Bölge Mahkemesi'ne giderek son 7 yıldır kendilerinden milyonlarca dolar fazla para kesildiğini ve bunun hiçbir şekilde gerekçelendirilmediğini savundu.
Organizatörler, son 4 yıldır 3 milyon doların üzerinde ödedikleri kira bedeli için BLM yetkililerine şikayette bulunduklarını ancak bugüne kadar kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini belirtti.
Bu sebeple konuyu mahkemeye taşıyan Black Rock City yöneticileri dava dosyasında, 2012'den bu yana festivale katılan kişi sayısında yüzde 4 artış görüldüğünü, ancak kira bedelinin yüzde 291 artırılarak 3 milyon doları geçtiğini vurguladı.
Her sene ağustos ayının son pazar günü başlayan ve yaklaşık bir hafta süren Burning Man Festivali 2019'da 44 milyon dolar gelir elde etmişti.