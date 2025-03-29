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Bursa bayram namazı saati belli oldu: 30 Mart 2025 Bursa’da bayram namazı saat kaçta?

Bursa bayram namazı saati, Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitleriyle birlikte belli oldu. Bursa’da bayram çoşkusu bayram namazı kılınacak camilerde yaşanacak. Bayram namazının camilerde cemaat ile kılınması uygundur. Genç, yaşlı, her yaştan insan bayram namazını kıldıktan sonra cemaatle birlikte bayram heyecanını paylaşacak. Peki Bursa’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Bursa bayram namazı vakti…

Bursa bayram namazı saati belli oldu: 30 Mart 2025 Bursa’da bayram namazı saat kaçta? - 1

Bursa’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bursa’da Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir gibi ilçelerde yaşayanlar bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek.  Müslümanlar aynı saflarda namazlar kılarken hep bir ağızdan dualar edilecek. Peki Bursa’da bayram namazı vakti saat kaçta? İşte, Bursa bayram namazı saati…

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Bursa bayram namazı saati belli oldu: 30 Mart 2025 Bursa’da bayram namazı saat kaçta? - 2

BURSA’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bursa bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazı, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart Pazar günü camilerde cemaatle kılınacak.  Bursa’da bayram namazı saat 07.22’de okunacak. 

Bursa bayram namazı saati belli oldu: 30 Mart 2025 Bursa’da bayram namazı saat kaçta? - 3

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

Bursa bayram namazı saati belli oldu: 30 Mart 2025 Bursa’da bayram namazı saat kaçta? - 4

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

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