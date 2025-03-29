Bursa bayram namazı saati belli oldu: 30 Mart 2025 Bursa’da bayram namazı saat kaçta?

Bursa’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bursa’da Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir gibi ilçelerde yaşayanlar bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek. Müslümanlar aynı saflarda namazlar kılarken hep bir ağızdan dualar edilecek. Peki Bursa’da bayram namazı vakti saat kaçta? İşte, Bursa bayram namazı saati…