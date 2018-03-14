Burt Reynolds artık bastonla geziyor
ntv.com.tr
Bir zamanların en yakışıklı ve en beğenilen aktörlerinden biri olan Burt Reynolds, yıllara yenik düştü. 82 yaşındaki oyuncunun, artık bastonu olmadan yürüyemediği ve dik durmakta güçlük çektiği görüldü.
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Yıllar, herkesi olduğu gibi ünlü isimleri de değiştiriyor. Bunun son örneklerinden biri de bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Burt Reynolds. Bir zamanların en beğenilen erkeklerinden biri olan oyuncu artık 82 yaşında ve bastonla gezebiliyor.
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Önceki gün New York'taki JFK Havalimanı'nda görüntülenen ABD’li aktör, 1955 yılından beri kamera karşısında ama artık eskisinden çok farklı.
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Amerikan futbolu oynarken sakatlanınca sinema sektörüne adım atan Reynolds, aşkları ve evlilikleriyle bir dönem hep gündemdeydi.
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1955 yılında ‘Gunsmoke’ adlı televizyon dizisinde oynamaya başlayan Reynolds, 1959’da ‘Riverboat’, 1966’da Dedektif Teğmen John Hawk rolünü oynadığı ‘Hawk’ adlı dizide rol aldı.
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51973-1984 yılları arasında her yıl, “en çok kazananlar” listesinde yer aldı.
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1969 yılında James Bond’u oynaması için teklif götürülen Reynolds, “Bu rolü bir Amerikalı oynayamaz” deyince yapımcı onu ikna etmekten vazgeçti.
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1972 yılında Cosmopolitan dergisine çıplak poz verdi, dergi 1,6 milyon adet satış yaptı.
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1997’de ‘Boogie Nights’ filmiyle Oscar adaylığı kazandı ancak ödülü alamadı.
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Müzik alanında da yeteneği olan Reynolds, 1973 yılında ‘Ask Me What I Am’ adlı bir de albüm çıkardı.