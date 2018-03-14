Burt Reynolds artık bastonla geziyor

Yıllar, herkesi olduğu gibi ünlü isimleri de değiştiriyor. Bunun son örneklerinden biri de bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Burt Reynolds. Bir zamanların en beğenilen erkeklerinden biri olan oyuncu artık 82 yaşında ve bastonla gezebiliyor.