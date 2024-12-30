Burun akıntısının rengi sağlığınızla ilgili çok şey söylüyor: Eğer kahverengiyse durum ciddi

SARI VEYA YEŞİL BURUN AKINTISI

Sarı veya yeşil burun akıntısı, genellikle bakteriyel enfeksiyonların bir belirtisi olabilir. Burun akıntısının bu renk alması, bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı verdiği yanıtı ve savaşını gösterir. Sarı veya yeşil renk, beyaz kan hücrelerinin (özellikle nötrofillerin) mikropları öldürürken bıraktığı, ölü hücrelerle karışan mukus nedeniyle oluşur.

Sarı veya yeşil renk, bakteriyel bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. Sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, bakterilerin sinüslerde çoğalması sonucu bu renk değişimini tetikler. Beyaz kan hücreleri, bakterilerle savaşırken bir kısmı öldüğü için, mukus sarı veya yeşil renkte olur.

Nötrofiller, bakteri enfeksiyonları sırasında vücuda hücresel savunma sağlar. Bu hücrelerin bir kısmı öldükçe, yeşil renkteki mukusla karışır. Bu renk, bağışıklık yanıtının aktif olduğunu ve enfeksiyonla savaşıldığını gösterir.