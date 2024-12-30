Burun akıntısının rengi sağlığınızla ilgili çok şey söylüyor: Eğer kahverengiyse durum ciddi
Burun akıntısı, genellikle vücudun karşılaştığı enfeksiyon türü ve bağışıklık sisteminin durumu hakkında bilgi verir. Bu işaretleri tanımak, olası sağlık risklerini en aza indirmek adına oldukça önemlidir. Uzmanlar, özellikle kahverengi ve siyah burun akıntısının ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini öne sürüyor.
ŞEFFAF VEYA BEYAZ BURUN AKINTISI
Şeffaf veya beyaz burun akıntısı genellikle soğuk algınlığı, alerjiler veya ilk aşamadaki viral enfeksiyonlarda görülür. Bu durumun ardındaki biyolojik süreç, bağışıklık sisteminin virüs veya alerjenlerle savaşmaya başlamasıyla bağlantılı olabilir.
Alerjik reaksiyonlar, burun mukozasında iltihaplanmaya yol açar ve vücut, yabancı maddeleri dışarı atmak için mukus üretir. Aynı şekilde, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar da, burun akıntısı vücudun virüse karşı bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar. Viral enfeksiyonlarda, beyaz kan hücreleri enfeksiyon bölgesine gider ve virüslerle savaşırken, şeffaf mukus üretimi artar.