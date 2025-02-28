Burun kanaması orucu bozar mı? Diyanet'e göre burun kanaması oruç bozar mı?
Burun kanaması, orucun geçersiz sayılmasına neden olmaz. Bu kanama, kişinin isteği dışında gelişen bir durumdur ve yeme-içme fiiliyle ilgisi yoktur. Dinî kaynaklarda orucu bozan esas eylemler; kasıtlı şekilde yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi fiillerdir.
BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?Burundan gelen kan, istem dışı bir şekilde vücuttan çıktığı için oruç hükümlerine aykırı sayılmaz. Diyanet’in görüşüne göre burnu kanayan kişinin orucu bozulmuş kabul edilmez. Kan, mideye girmediği sürece oruç etkilenmez. Bu nedenle burun kanaması yaşayan kişi paniğe kapılmadan orucuna devam edebilir. Dikkat edilmesi gereken, kanın ağza geldiğinde yutulmamasıdır. İstemeden az miktarda kan yutulsa dahi oruç bozulmuş sayılmaz. Önemli olan, kasıtlı bir yeme-içme ya da besin niteliğindeki herhangi bir maddeyi mideye almamaktır.
ORUÇLUYKEN BURUN KANAMASI OLURSA ORUÇ BOZULUR MU?
Oruçlu iken yaşanan burun kanaması, oruç açısından bozulma sebebi olarak görülmez. Bu kanama kişinin kontrolü dışında başlar ve dini kaynaklarda orucu iptal eden fiiller arasına girmez. Kanın vücuttan dışarı çıkması, orucun manevi bütünlüğünü etkilemez. Diyanet İşleri Başkanlığı da burun kanaması halinde orucun bozulmadığını açıkça belirtir. Kanama sırasında ağıza gelen kan tükürülür ve mümkünse genize kaçması engellenir. İstemeden az miktarda kan yutulsa bile bu kasıtlı olmadığı için oruç bozulmuş kabul edilmez. Kişi, sağlık açısından tehlikeli bir durum oluşmadığı sürece orucu sürdürmeye devam edebilir. Burun kanaması, yeme-içme faaliyeti olmadığı için orucun bütünlüğünü ihlal etmez ve orucun kabulüne zarar vermez.
RAMAZAN’DA BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?
Ramazan ayında meydana gelen burun kanamaları da oruca zarar vermez. Ay ne olursa olsun, burun kanamasının hükmü değişmez. Kan dışarı aktığı için yeme veya içmeye benzer bir eylem söz konusu değildir. Diyanet’e göre, orucun bozulması için bilinçli bir şekilde mideye besin, su veya benzeri bir madde götürmek gerekir. Burun kanaması ise kendi kendine olan, irade dışı gelişen ve yutulmadığı sürece mideye girmeyen bir durumdur. Ramazan’da ister sıcak havadan ister başka sebeplerden olsun burun kanadığında, oruç bozulmaz. Kan kaybından dolayı ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadığı takdirde oruç ibadeti sürdürülür. Bu kanama, manevi yönden de orucu geçersiz kılmaz.
BURUN KANAMASI ORUCU ETKİLER Mİ?
Burun kanaması orucun sevabını veya geçerliliğini olumsuz etkilemez. Orucun temeli, kişinin bilerek yeme ve içmeden uzak durmasıdır. Bu nedenle vücuttan çıkan kan, yeme-içme eylemi olmadığı için ibadetin bütünlüğünü zedelemez. Diyanet’in belirttiği üzere burundan akan kan, farkında olmadan yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Kanamayı durdurmak için başı öne eğmek ve burun deliklerini nazikçe sıkmak yeterli olur. Abdest yenileme gereği duyulsa bile oruç bundan etkilenmez. Amaç, kanın genize veya boğaza kaçmasını engellemektir. Bilmeden az miktarda kan yutulsa dahi kasıt unsuru olmadığı için oruç bozulmuş kabul edilmez. Dolayısıyla burun kanaması oruç sevabına zarar vermez.