Burun kanaması orucu bozar mı? Diyanet'e göre burun kanaması oruç bozar mı?

BURUN KANAMASI ORUCU BOZARSA KAZA GEREKİR Mİ?

Normal koşullarda burun kanaması orucu bozmaz. Ancak kişi yoğun kanama sonucu kendini çok kötü hisseder ve bu yüzden orucunu bilinçli olarak açarsa, o günün kazası gerekir. Burada önemli olan, kanamanın orucu doğrudan bozmadığı, kişinin kendi isteğiyle orucu bırakmasıdır. Burun kanaması sebebiyle sağlık müdahalesi gerekiyorsa ve bu müdahalede besleyici ilaçlar veya serum kullanılması söz konusu olduysa, oruç bozulmuş sayılır. Bu durumda da kaza orucu tutulması lazım gelir. Fakat tek başına kanama, oruçlu olmayı sona erdiren bir sebep değildir. Diyanet de bu durumu net şekilde açıklar: Burun kanaması orucun bozulmasına yol açmaz.



BURUN KANAMASI NEDENİYLE ORUÇ BOZULURSA KEFARET GEREKİR Mİ?

BURUN KANAMASI SIRASINDA KAN YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

ŞİDDETLİ BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Burun kanaması tek başına kefaret gerektirmez. Kefaret, kasıtlı ve geçerli bir mazeret olmadan orucun bozulması durumunda söz konusudur. Burundan akan kanı bahane ederek bilinçli şekilde yeme veya içme eylemine girilmedikçe kefaret devreye girmez. Yoğun kanama yüzünden kişi orucunu bozmak zorunda kalırsa, bu mecburi bir durum sayılabilir ve bu durumda sadece kaza orucu yeterli görülür. Diyanet, kasıt unsurunun olmadığı durumlarda kefaretin gerekmediğini belirtir. Eğer kişi tamamen keyfî bir şekilde “Kanama var” diyerek orucu kasten bozarsa, o zaman kefaret durumu gündeme gelebilir. Ancak bu, burun kanamasının doğal sonucu değildir.Burun kanaması esnasında gelen kanı kasten yutmak orucu bozar. Kasıtlı şekilde yutulan her madde, oruçlu kişinin mideye besin alması gibi değerlendirilir. Diyanet’e göre, özellikle kanın boğaza gelmesi durumunda tükürülmesi ve yutulmamasına özen gösterilmesi gerekir. İstemeden çok az miktarda kan yutmak, kasıt olmadığı için orucu geçersiz kılmaz. Ancak bilerek yutma eylemi, orucun bozulmasına neden olur ve daha sonra o günün kaza edilmesi gerekir. Kasıtlı yutma eylemi olmadan, kanın genize kaçması da bazen engellenemeyebilir; bu durumda oruç bozulmaz. Önemli olan, isteyerek yutma fiilinin gerçekleşmemesidir.Şiddetli burun kanaması da oruç hükmünü değiştirmez. Kanın miktarı veya akış süresi, orucun bozulmasına neden olmaz. Kişi kanı dışarı doğru akıttığı için bir yeme-içme durumu oluşmaz. Diyanet’e göre, burun kanının az veya çok gelmesi orucun geçerli olup olmamasını etkilemez. Kanamanın sağlık açısından sakıncalı boyuta ulaştığı durumlarda, tıbbi müdahaleye başvurmak gerekebilir. Eğer bu müdahalede serum takılması veya besleyici ilaç verilmesi söz konusu olursa oruç bozulur. Ancak kendi hâlinde şiddetli akan kan, tek başına orucu geçersiz kılmaz. Sağlık endişesi yoksa oruç bozulmadan devam eder.