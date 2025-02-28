Burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet'e göre burun spreyi orucu bozar mı?
Burun spreyi genellikle yeme-içme anlamına gelmediği için orucu bozmaz. İçeriğinde gıda niteliğinde bir madde yoktur ve alınış şekli de beslenme amacı taşımaz.
BURUN SPREYİ ORUCU BOZAR MI?Dinî kaynaklarda, burundan verilen ilaçların çok az bir miktarının mideye ulaşma ihtimali olsa dahi bunun ihmal edilebilecek düzeyde kabul edildiği belirtilir. Bu görüş, abdest sırasında ağızda kalan suyun yutulmaması durumunda orucun bozulmamasına benzer. Burun spreyi tedavi amaçlı uygulanır ve doyurucu hiçbir özelliği bulunmaz. Diyanet’in açıklamaları da burun yoluyla alınan ilacın orucu bozacak miktarda olmadığı yönündedir. Bu nedenle normal kullanımda burun spreyi sebebiyle oruç bozulmaz. Tedavi gerekçesiyle kullanılması caiz görülür ve oruca engel sayılmaz.
AĞIZ VE BURUN SPREYİ ORUCU BOZAR MI?
Ağız ve burun spreyi aynı kategoride değerlendirilmez çünkü ağızdan alınan sprey mideye daha kolay ulaşabilir. Ağız spreyinin içeriği boğaza ve oradan mideye akarsa orucun bozulduğu kabul edilir. Bu nedenle ağız spreyini sıktıktan sonra genizde kalan sıvıyı yutmamaya özen gösterilmesi önerilir. Burun spreyi ise gıda niteliği olmayan, burun içi mukozalarda emilen bir çözelti içerir. Çok küçük bir kısmı genize inip yutulsa bile orucu bozacak düzeyde kabul edilmez. Burun spreyi sadece tedavi sağlar, besleyici özelliği yoktur. Bu nedenle uzman görüşü, burun spreyinin orucu bozmadığı yönündedir. Diyanet de bu ayrıma vurgu yapar.
ORUÇLUYKEN BURUN SPREYİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu halde burun spreyi kullanmak genellikle orucu bozmaz. Burun yolu ile ilaç alımı beslenme olarak değerlendirilmez. Diyanet kaynaklarında, ilaçların gıda niteliğinde olmaması ve mideye ulaşan miktarın yok denecek kadar az olması sebebiyle orucu bozmadığı belirtilir. Kişinin niyeti tedavi amaçlıdır ve temel yasaklar olan yeme, içme veya cinsel ilişki kapsamına girmez. Burun spreyinden sonra genizde sıvı hissedilmesi halinde bunun tükürülmesi tavsiye edilir. Yine de her ihtimale karşı sıvının bilerek yutulmaması önerilir. Normal şartlarda spreyi kullanmakta bir sakınca görülmediği gibi, bu durum ibadetin sıhhatine olumsuz etki yapmaz.