Buse Terim'den Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında açıklama

Fatih Terim'in kızı Merve Terim babası için yeni bir yazı kaleme alırken Buse Terim ise babasının son durumu hakkında bilgi verdi. Buse Terim, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız" dedi.

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25.03.2020 - 12:14

Corona virüs teşhisini konulan ve hastanede tedavi altına alınan Fatih Terim'in kızı Buse Terim babasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan yeni bir mesaj yayınladı.

Buse Terim, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.







Buse Terim bugün yaptığı başka bir paylaşımında da, "Bak yepyeni bir gün doğdu... Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak... Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek..." notunu düştü.

Merve Terim ise yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "24 saattir hiç uyumadım, gece olunca korkum daha da artıyor tam bu saatlerde başlıyor endişem; iyiye gidiyor olması yüreğime su serpmiyor, ama oradan çıkmadan da iyiyi düşünemiyorum tam, uzakta olduğum için daha da tedirginim, çalan son 2 gece yarısı telefonunda birinde dedemi, birinde anneannemi kaybettim, iyi düşünmeye çalışıyorum atlatacak diyorum kuvvetli o diyorum, sonra bile bile göz göre göre bunun olmuş olmasını kaldıramıyorum, buna sebep olanların hiç bir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor, inanılmaz sinirliyim"







"Buna vesile olanlardan bir evlat olarak teker teker hesap sormak istiyorum, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve isyan etmek istiyorum, Yaman'a belli etmemeye çalışıyoruz ama çocuk bu seziyor 'dedem sakallarını kesmemiş bir şeye mi üzgün, sende o yüzden mi ağlıyorsun' dedi bugün, 'onun için güçlü olayım' diyorum onu da beceremiyorum"







"Kendimi teselli edip 'her şey yoluna girecek, geçecek' diyorum ama akşam oluyor, akşam olunca haber alamıyoruz, bir türlü sabahta olmuyor, geçmiyor da zaman bir tek yazmak iyi geliyor sanırım, o bize olan her şeyi göğüsler hep, onun için ben de bunu göğüsleyebilsem onun için diyorum, onu da yapamıyorum, hiçbir şey yapamamakta canımı acıtıyor, uzun lafın kısası ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız, ve dağımız giderse bağımız kopar bizim"